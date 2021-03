Sembra assurdo ma è proprio così! In Grecia è vietato gettare carta igienica nel wc.

Chi è stato in vacanza in questa magica terra lo sa. Nella maggior parte dei locali pubblici e in alcune case private, le più antiche, è divieto esplicito gettare carta igienica e altri prodotti nel gabinetto.

Il sorprendente motivo per cui in Grecia non si può buttare la carta igienica nel water

Viaggiare è bellissimo, è utile e formativo. Viaggiando si scoprono moltissime cose. Il contatto con altre culture permette di arricchire il proprio bagaglio personale e di ampliare le vedute. Ciò che abbiamo sempre ritenuto banale, diventa novità o, come in questo caso, divieto assoluto. Viaggiare, fondamentalmente, è crescere.

Ma torniamo al punto di partenza, all’approfondimento di questa strana usanza.

Scopriamo insieme il sorprendente motivo per cui in Grecia non si può buttare la carta igienica nel water.

Le fognature sono un pezzo di storia

La maggior parte delle fognature utilizzate oggi sono ancora le stesse costruite nei primi anni del ‘900.

Inoltre le tubature installate in Grecia, fino a qualche anno fa, presentano un diametro più piccolo rispetto alla norma, e questo rende facile il rischio di occlusione degli scarichi. Ecco, quindi, spiegato il sorprendente motivo per cui in Grecia non si può buttare la carta igienica nel water. Tubature datate e troppo piccole rendono necessarie maggiori precauzioni.

Ma quindi dove si butta la carta?

Niente paura! La carta igienica, dopo l’utilizzo, viene smaltita in appositi cestini posizionati nelle vicinanze del gabinetto. A primo impatto può sembrare un’usanza stravagante, ma la realtà è che, presa l’abitudine, anche questo rito diventa routinario.

Non solo in Grecia…

Una curiosità in più riguarda il fatto che questa norma di comportamento non riguarda solo la Grecia. Anche in alcuni paesi dell’America Latina è vietato buttare carta nel wc, a causa dell’assenza di un sistema fognario adatto.