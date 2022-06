La guerra in Ucraina ha portato, purtroppo, oltre a morte e distruzione, anche un aumento dei prezzi. Ce lo stanno dicendo i massimi esperti che i rincari ci saranno anche per i beni di prima necessità. Mandando in allarme le famiglie, che si ritroveranno, così, con una difficoltà in più per far quadrare i conti. Perché, purtroppo, gli stipendi e le pensioni non aumentano, se non in minima parte. E si fa, così, sempre più fatica a star dentro il budget economico che abbiamo a disposizione. Ecco perché in tanti italiani provano a giocare con il Gratta e Vinci. Sperano di essere fortunati, come quel giocatore che ha appena vinto 500.000 euro, a Corato, con Miliardario Mega da 10 euro.

Non sono vere certe “verità” che circolano in rete sui biglietti sicuri vincenti

Giocare sì, ma facendo attenzione a non cadere nella ludopatia, malattia tremenda per la quale dobbiamo sempre vigilare. Proprio facendo leva su questa passione per la lotteria istantanea, è facile trovare in rete delle assurdità. Trucchi che, in pratica, ti dicono come comprare un biglietto di lotteria vincente a colpo sicuro. Invece, dobbiamo fare attenzione a queste bufale che indicherebbero le modalità per vincere sicuramente con il Gratta e Vinci, perché rischieremmo di spendere soldi inutilmente.

Del resto, dovremmo fare una riflessione. Se fossero sicure, per quale motivo chi le mette in circolo, dovrebbe condividerle? Le userebbe per sé stesso per arricchirsi, non certo per fare come Robin Hood. Dovremmo, invece, imparare a fidarci solo dei siti ufficiali, come quello della Agenzia delle Dogane e Monopoli. Qui, infatti, sono indicate le probabilità di vittoria di ogni lotteria istantanea. A partire da quelle dei 10 nuovi Gratta e Vinci usciti nel 2022.

Attenzione a queste bufale che indicherebbero come vincere sicuramente con il Gratta e Vinci perché rischiamo di spendere soldi inutilmente

Invece, magari, ci facciamo suggestionare da certi falsi miti. Quali? Ad esempio, che dal numero di serie si capisce se il Gratta e Vinci sarà vincente oppure no. In particolare, prendere tagliandi che vanno da 001 a 031 dicono aumenti la probabilità di vittoria. Così come quello secondo cui se sul tagliando c’è scritto 000 e 059 allora non sono da comprare. Salvo che in certi casi si sono dimostrati vincenti e noi lasceremmo ad altri il premio.

Un’altra bufala è quella che se uno ha appena vinto, prima di noi, il biglietto successivo sarà sicuramente perdente. Non è vero, come dimostrano anche quelli che comprano blocchi di Gratta e Vinci e vincono con tagliandi successivi. Un altro dei miti che circola in rete è quello che, se ci sono delle macchie nere impercettibili sul tagliando, allora è quello vincente. C’è anche chi afferma che, giocando con il Miliardario, dovremmo acquistare solo biglietti che hanno, come sigla, CNQ, DCC, QNN, VNT, VNC, QQC, CNT, QQN. La verità è che, se fossero certi, come detto, se li terrebbero per loro questi trucchi e vincerebbero un sacco di soldi.

Approfondimento

A riconoscere i Gratta e Vinci vincenti non i tabaccai, il codice a barra o numeri fortunati e difetti ma ecco cosa c’è da sapere