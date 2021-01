Siamo in pieno inverno e le temperature si stanno abbassando sempre di più. Almeno quando si sta in casa si vorrebbe stare con quella sensazione di tepore avvolgente. Con questo freddo però a volte i semplici termosifoni non bastano. Ci affidiamo allora a stufette elettriche che però oltre a far salire la temperatura fanno salire alle stelle anche la bolletta. Si stima infatti che in media quelle di piccole dimensioni consumino circa 0,22 euro all’ora. Abbiamo però trovato una soluzione pratica ed economica per goderci il caldo tepore che stiamo cercando. Proponiamo appunto l’alternativa alla stufa elettrica per riscaldare la casa con soli 12 centesimi al giorno. Scopriamo di che si tratta.

Il trucco

Questo metodo a basso costo per riscaldare le stanze è stato ideato da un ingegnere inglese. Dobbiamo realizzare una struttura particolare e per farlo ci servono pochi componenti. Ci occorre una cassetta di metallo, due vasi di terracotta e 4 candele tealight. I vasi devono essere uno più grande dell’altro così da potersi sovrapporre lasciando spazio per formare una camera d’aria.

Devo inoltre avere un diametro tra i 10 e i 16 cm è quello del più grande deve essere maggiore della larghezza della cassetta. Ora possiamo realizzare l’alternativa alla stufa elettrica per riscaldare la casa con soli 12 centesimi al giorno. Poggiamo la cassetta sul pavimento interponendo un poggia pentola isolante per tenere più al sicuro le superfici. Mettiamo nella cassetta e accendiamo le candele. Poi ricopriamole con il vaso più piccolo e successivamente copriamo questo con quello più grande. A questo punto basta aspettare mezz’ora e la stanza si riscalderà rapidamente. Questo per un gioco di leggi fisiche sulle correnti di aria calda e fredda che si sviluppano tra i due vasi. Il risultato è che, grazie anche a delle proprietà della terracotta, il calore prodotto dalle candele e significativamente ampliato.

Il risvolto economico

Facciamo qualche semplice conto per renderci conto del gran risparmio che si fa. Le candele tealight si possono facilmente trovare a 3 euro per cento pezzi. Quindi una sola candela costa 0,03 euro. Considerando che ogni una di queste dura all’incirca 4 ore, a noi allora ce ne basterebbero 4 per il nostro obbiettivo. Quindi 4 stealight ci vengono a costare 12 centesimi. Se mettiamo a paragone questo consumo con quello di 4 ore di una stufetta elettrica noteremo una bella differenza. Precisamente risparmieremo 66 centesimi ogni 4 ore. Quindi con l’alternativa alla stufa elettrica per riscaldare la casa con soli 12 centesimi al giorno ci porta un risparmio esponenziale.