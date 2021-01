Il rimborso dell’assicurazione auto è una richiesta che può essere fatta solo in alcuni casi.

In linea di massima, è possibile richiedere il rimborso dell’assicurazione auto in tre casi ben precisi. Parliamo di tre situazioni che possono coinvolgere ogni automobilista. Analizziamole a una a una, scoprendo come ricevere il rimborso del premio non goduto, senza andare incontro ad alcun tipo d’inconveniente tecnico e burocratico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Quando è possibile chiedere il rimborso dell’assicurazione auto: la vendita dell’automobile

Il primo caso che prendiamo in considerazione per il rimborso dell’assicurazione riguarda la vendita dell’automobile. Per trasmettere una richiesta simile, è sufficiente consegnare alla relativa compagnia assicurativa due documenti.

Il primo corrisponde semplicemente al passaggio di proprietà. Il secondo, invece, è il Certificato di Proprietà. Con quest’operazione, è possibile essere rimborsati della somma di denaro del premio non ancora fruita.

La rottamazione

Il secondo caso da tenere d’occhio è quello riguardante la rottamazione dell’auto. In questa circostanza, non serve il passaggio di proprietà come nel caso precedente. Bisogna consegnare alla propria compagnia assicurativa il certificato di demolizione. Molto importante è fare in modo che la data di rottamazione sia ben visibile, poiché è proprio da questo piccolo particolare che dipende l’entità esatta del rimborso. Basta una lieve imprecisione e si rischia di vedersi rimborsata una somma inferiore rispetto a quella che dovrebbe essere corrisposta.

Il furto dell’automobile

Il terzo caso in cui si può richiedere il rimborso dell’assicurazione auto, infine, riguarda il furto della vettura stessa.

Se avviene una circostanza così sfortunata, bisogna recarsi presso le Forze dell’Ordine e sporgere denuncia. Anche in quest’occasione, molto importante è la data nella quale la denuncia è presentata. Infatti, il calcolo della somma di denaro corrisposta decorre dal giorno seguente il furto subito fino alla data di scadenza della polizza assicurativa.

In ogni caso, tocca ricordare che il rimborso della polizza riguarda solo l’importo della RC Auto.

Inoltre, è sempre preferibile bloccare una polizza piuttosto che chiuderla in maniera definitiva, con la chance di riattivarla su un’altra vettura. In questo modo si continuerà a mantenere la classe di merito.