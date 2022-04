Fin da piccoli ci hanno sempre detto di mangiare tutti i cibi in modo da crescere in salute e più forti. Effettivamente, è un principio che non si allontana dalla verità, perché ogni alimento fornisce un tassello fondamentale per garantirci un benessere generale di base.

Infatti, è ormai noto che se al nostro organismo manca un nutriente, non tarderà ad arrivare qualche segnale, che sia lieve o più grave.

Allo stesso modo anche quando esageriamo con la quantità di un determinato minerale, o vitamina, molto probabilmente arriveranno alcuni campanelli d’allarme.

Alterazioni dei sapori, debolezza, problemi di memoria e insonnia potrebbero essere alcuni segnali della carenza di queste vitamine ed ecco come prevenirla

Nel caso specifico di alcune vitamine, quella B12, l’acido folico e la vitamina C, se dovessimo avere una insufficienza, potremmo andare incontro ad un’anemia da carenza di vitamine.

Questa condizione rivela una produzione inferiore di globuli rossi procurata proprio dalla scarsità di assorbimento di vitamine fondamentali.

Spesso, per quanto riguarda la vitamina B12, potremmo avere un’anemia da carenza, anche perché manca una proteina necessaria per assorbirlo al meglio. In questi casi potrebbe trattarsi di una malattia autoimmune, ma sempre affiancata ad una dieta scarsa di pietanza con alti contenuti di vitamina B12.

Mentre se dove dovessimo avere un deficit di acido folico, potrebbe essere legato parzialmente all’alimentazione. In più, se siamo in gravidanza, potremmo averne bisogno in maggiore quantità per lo sviluppo del feto.

Attenzione, invece, all’abuso di alcol o di alcuni farmaci, perché potremmo avere difficoltà ad assorbire l’acido ascorbico. Determinate malattie potrebbero provocare questo particolare stato, come, ad esempio, la celiachia, colite ulcerosa, morbo di Crohn.

Tra i possibili sintomi che potrebbero comparire ci sarebbero alterazioni dei sapori, debolezza, problemi di memoria, insonnia, mal di testa, capogiri, confusione mentale, colorito giallo della pelle. Le manifestazioni potrebbero coinvolgere anche le gengive o la pelle con delle piccolissime emorragie.

L’importanza degli alimenti

Potrebbe essere possibile prevenire questo genere di carenza mettendo a tavola gli alimenti adeguati e salutari. Quindi, dovremmo assumere molta frutta e verdura di stagione fresca, frutta secca e cereali anche integrali.

Tra i cibi che contengono in grande quantità la vitamina B12 ci sono i latticini, yogurt, la carne, uova, fegato e i crostacei.

Per assumere vitamina B9, invece, dovremo preferire verdura a foglia verde, come asparagi e lattuga, cereali, kiwi e limoni.

Per fare il carico di vitamina C potremmo aggiungere alla nostra alimentazione quotidiana fragole, peperoni, pomodori, agrumi. Senza scordare che, inoltre, grazie al suo potere antiossidante potremo contrastare i radicali liberi e favorire l’aumento delle difese immunitarie.

Lettura consigliata

