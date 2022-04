Siamo in primavera e l’estate ormai si fa sempre più vicina. Iniziamo ad abbandonare cappotti pesanti e abiti ingombranti per far posto a vestiti più leggeri. Svolazzanti o più attillati, a seconda dei gusti, ma tutti hanno in comune una cosa, più pelle scoperta. È quindi arrivato il fatidico momento di rimettersi un po’ in forma ed eliminare qualche chiletto preso questo inverno. La soluzione più ovvia sarebbe iscriversi in palestra, ma sappiamo bene che alla fine non andiamo praticamente mai.

Per non parlare poi di quando si superano i 50 o i 60 anni. Mettere piede in un luogo pieno di ragazzetti tutti tonici e muscolosi, a volte, potrebbe farci sentire a disagio. Eppure, soprattutto per le donne in menopausa, fare attività fisica è molto importante. Il fisico cambia con il calo dei livelli di estrogeni ed è fondamentale includere esercizi di potenziamento, oltre che aerobici.

Pancia sgonfia e interno coscia più tonico con questi facili esercizi che si fanno a casa anche a 50 anni

Quindi cosa fare per non trascurare l’attività fisica, ma senza uscire di casa o andare in palestra? Non tutti lo sanno, ma esistono dei facili esercizi che non richiedono troppo tempo o sforzi. Alcuni anche utili per ridurre dolori vari, come la sciatalgia, ad esempio. Con pochi minuti al giorno, l’aiuto di una sedia o un cuscino, si potrebbe fare molto.

Pancia sgonfia in 3 esercizi

Per questi esercizi di 30 secondi l’uno, utilizziamo una semplice sedia. Il primo si chiama crunch a libro. Sedute a terra, gambe stese, posizioniamo la sedia davanti a noi, all’altezza dei piedi. Pieghiamo le ginocchia, mani ben salde a terra all’altezza delle spalle. Avviciniamo le ginocchia al petto e stendiamole senza poggiarle a terra, passando dentro e fuori dalla sedia. Passiamo poi ad una versione un po’ più intensa del crunch a libro. Questa volta però, invece di passare sotto la sedia e ai due lati, andremo sopra e sotto.

Poi ecco il più classico crunch, ma usando la seduta della sedia come supporto per le gambe. Sempre sdraiate a terra supine, gambe a 90° gradi con piedi e polpacci poggiati sulla sedia. Faremo degli addominali, contraendo bene l’addome, mani incrociate dietro la testa.

Interno cosce super tonico a corpo libero

Il primo esercizio consiste in 15 ripetizioni di squat sumo. Gambe divaricate e punte verso l’esterno, scendiamo lentamente il più in basso possibile. Spingiamo le ginocchia verso l’esterno e poi risaliamo, accompagnando il movimento con le braccia. Passiamo al famoso ponte, ma stringendo tra le gambe un normale cuscino da divano. Supine a terra, solleviamo il bacino tenendo il cuscino ben stretto. Le spalle ben attaccate al pavimento, braccia lungo il corpo.

Quindi, per una pancia sgonfia e interno coscia più tonico non dobbiamo per forza andare in palestra. Con questi semplici esercizi da fare direttamente in salotto, potremmo rimanere in forma. Combiniamoli anche ad un po’ di cardio, come salire le scale. Questa attività è adatta a tutti e basterebbero pochi minuti al giorno per migliorare anche la massa ossea.

Approfondimento

Diciamo addio alle braccia flaccide e cadenti con questi semplici esercizi da fare in casa anche a 60 anni