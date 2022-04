Nel podio delle bevande più consumate al Mondo sicuramente troviamo il caffè, una tradizione ricca di storia, diventato parte integrante della nostra cultura.

In molti al risveglio non possono rinunciare a un sorso caldo per trovare la giusta carica. Chi lo preferisce zuccherato, amaro, lungo, corto, macchiato, preparato con la moka o con la macchinetta.

Non solo lo beviamo al mattino, ma spesso dopo i pasti e al pomeriggio ne assaporiamo una tazzina. Insomma, potenzialmente usiamo grandi quantità di polvere o di cialde a settimana, o al mese.

Non solo come concime o repellente in giardino ecco come usare i fondi e la polvere di caffè in casa e come cosmetico

Sarebbe, però, un vero spreco gettare via la polvere usata, perché anche se pensiamo che sia inutilizzabile, invece potrebbe avere una seconda vita e servici per risolvere alcuni problemi.

Un modo alternativo, che tanti conoscono, è sfruttare le sue potenzialità come fertilizzante per le piante. È ottimo per alcune tipologie che amano i terreni acidi, come rose e camelie, azalee, perché stimolerebbero la crescita e fioritura.

Perfetto anche per fare germogliare i semi di carota e per arricchire anche il compost fatto in casa.

La polvere, inoltre, è spesso impiegata al posto dei repellenti chimici, perché allontanerebbe insetti e lumache dall’orto e dal giardino.

Potremmo spargere i fondi anche nei muretti esterni di casa per scoraggiare l’arrivo di formiche e cimici.

Tuttavia, possiamo adoperare fondi e polvere non solo come concime o repellente in giardino, ma anche in casa per altri utili scopi.

Infatti, oltre a servire a profumare gli ambienti, o l’interno di armadi, cassettiere e scarpiere, è in grado di neutralizzare gli odori sgradevoli del frigorifero. Basterà mettere il caffè in un contenitore aperto in un ripiano e, in poco tempo, eliminerà la puzza.

In realtà, se inseriamo la polvere all’interno delle calze, potrebbe deodorare anche l’automobile.

Inoltre, è un ottimo ingrediente per togliere le incrostazioni del piano cottura, semplicemente passandolo con un panno umido sulla superfice.

Allo stesso modo potremo sbiancare i sanitari, quindi water e lavandini.

Proviamo, poi, a mescolare la polvere con dell’acqua per ravvivare il colore dei mobili di legno e nascondere i graffi, oppure per tingere i tessuti.

Cure di bellezza

La polvere di caffè già usata è impiegata molte volte anche per la creazione di scrub fai da te, per riattivare la circolazione, esfoliare la pelle e contrastare la cellulite.

Ideale, quindi, per le maschere fatte in casa, insieme allo yogurt e al miele, per rendere la pelle liscia.

Può essere aggiunta ai pediluvi per rigenerare i piedi e dare un effetto vellutato alla pelle, soprattutto nella zona dei talloni.

Infine, è un ingrediente naturale per donare riflessi ai capelli castani o scurire quelli più chiarì o bianchi.

