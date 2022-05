Con l’aumento delle temperature, la presenza delle formiche in casa e in giardino subito si nota. Cominciano a entrare in casa a piccoli gruppi. Poi ce ne troviamo subito un battaglione alla ricerca di cibo. In effetti, se le formiche entrano in casa è proprio a causa di ciò, la necessità di trovare cibo per nutrirsi. Nel giardino invece ci sono, semplicemente, perché ci abitano. Probabilmente troveremo nei paraggi un formicaio. Escono da questo e gironzolano tra le piante alla ricerca di nutrimento. In parte glielo offrono gli afidi, piccoli insetti che succhiano la linfa delle piante. Li ritroviamo sulle rose, che lentamente appassiscono, ma anche sugli alberi.

Afidi e formiche

Le formiche sono contente quando c’è la presenza degli afidi. Si crea tra di loro uno scambio reciproco di servizi. Gli afidi producono sostanze zuccherine utili a nutrirle. Nello stesso tempo, le formiche cercano di proteggerli dall’attacco delle coccinelle. Queste sono molto ghiotte degli afidi e volentieri arrivano in giardino quando scovano gli afidi. Questa piccola storiella fra afidi e formiche, mostra che il nostro giardino è come un piccolo ecosistema. Le piante e gli animali spesso si trovano in equilibrio fra loro. È vero però che, a volte, allontanare le formiche dal giardino o dall’orto aiuta a far crescere bene le piante. Infatti, le formiche impoveriscono la terra dove le radici affondano. Le piante rinsecchiscono oppure s’indeboliscono.

Via subito le formiche da casa e giardino col profumato rimedio naturale che protegge le piante anche dalle malattie

Come fare allora ad allontanare le formiche dal giardino? Le soluzioni sono diverse. Se nel nostro giardino ci fosse un formicaio, la cosa migliore sarebbe buttarci sopra 2 o 3 secchi di acqua bollente. Questi distruggerebbero il formicaio, ma soprattutto la formica regina. Morta questa, le formiche poi si disperderanno da sole. All’acqua possiamo aggiungere anche dell’aceto. Si tenga presente però che, una volta via un formicaio, probabilmente se ne formerà un altro. Conviene allora adottare anche una strategia di allontanamento, con delle spezie o delle sostanze che le formiche non amano. Anche un macerato di foglie di pomodoro sarebbe l’ideale per allontanare le formiche.

Via le formiche

In alternativa, possiamo preparare un misto di estratto di cannella, estratto di chiodi di garofano ed estratto di menta. Cacceremo così via subito le formiche da casa e giardino con un sistema che dona anche un gradito profumo. Si può diluire nell’acqua e si sparge nelle zone interessate. L’odore della cannella, dei chiodi di garofano e della menta sono insopportabili per le formiche. Queste, immediatamente abbandonerebbero il campo per spostarsi da qualche altra parte. In mancanza dell’estratto, mettiamo le tre spezie a bollire e poi utilizziamo l’acqua profumata. Questo rimedio, oltre a essere efficace anche in casa, risulta molto utile in senso preventivo. Inoltre, la cannella combatte le malattie fungine rendendo più forti le radici. La menta invece allontana diversi parassiti. Meglio non attendere l’arrivo delle formiche, ma sarebbe più opportuno prepararsi in qualche modo a riceverle.

