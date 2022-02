Per chi possiede un giardino o un orto è una lotta quotidiana. I parassiti e gli animali infestanti rappresentano una delle piaghe più comuni per ortaggi e piante. Bruchi, afidi, cocciniglia, ma anche talpe, gazze, topi e altri tipi d’uccelli. Tutte queste specie sono sempre pronte a compromettere il nostro duro lavoro e la primavera è il periodo peggiore.

Ecco perché si cerca di prevenirne gli attacchi con qualsiasi prodotto sul commercio. Il problema è che spesso spray, lozioni e polveri sono composti da sostanze chimiche. Come ben sappiamo, però, l’utilizzo di insetticidi e repellenti pregiudicano la naturalezza degli alimenti. Eppure, come abbiamo visto in articoli passati, non sono le uniche soluzioni a disposizione

Oggi, impareremo una tecnica straordinaria ma a pochi euro per allontanare efficacemente le dannose lumache senza guscio al costo di pochi euro. Vediamo insieme come preparare questa trappola e liberarci di questi animaletti.

Cosa mangiano e quali danni fanno

Quando pensiamo all’immagine di un orto, non possiamo fare a meno di immaginare una lumaca che sta brucando una foglia di lattuga. Vivendo sulla superficie del terreno, nascoste nell’erbacce, questi animaletti si nutrono fondamentalmente di foglie e frutti. Una caratteristica che le rende temibili è la loro voracità.

In pochi minuti riescono a mangiare intere piante di ortaggi provocando danni senza rimedio. Inoltre, il passaggio tra la stagione fredda e la primavera è il momento in cui le lumache hanno più fame. Ecco perché in questo periodo i nostri orti sono più vulnerabili e dovrebbero essere protetti. Tra poco vedremo come farlo senza spendere una fortuna.

Allontanare efficacemente le dannose lumache senza guscio da giardino e orto costa pochi euro con questo trucchetto

Tra i tanti metodi naturali che ci arrivano dalla cultura contadina, oggi ne illustreremo uno davvero sorprendente. Il miele è uno dei dolcificanti più utilizzati al Mondo. Quello che ci sorprenderà, però, è che questi animali amano follemente il suo odore.

Purtroppo, però, essendo viscido e appiccicoso, il miele sembrerebbe una trappola perfetta per questi animaletti che rimangono incollati ma senza farli male. Sarà sufficiente metterne un cucchiaio mescolato a del lievito di birra in un piatto fondo per catturarle. Successivamente possiamo liberarle altrove.

