La rucola è una pianta verde che si usa in cucina. La si mangia cruda e la si può aggiungere all’insalata. Riconoscerla è molto facile, perché ha una forma particolare. Infatti le foglie sono strette e lunghe e hanno i contorni ondulati.

La rucola quindi si mangia, anche se non è amatissima perché ha un sapore un pochino amaro. Però fa molto bene. Infatti è ricca di proprietà straordinarie che molto spesso ignoriamo, ma che invece dovremmo conoscere.

Le proprietà di questa pianta come alimento da mangiare

La rucola è un pianta che troviamo praticamente sempre al supermercato. È ricca di vitamina C, di potassio, ferro e calcio. Contiene anche molta acqua, per questo motivo è da considerare una pianta rinfrescante. Contiene poi provitamina A, che serve agli occhi, in particolare per la retina, ed è utile per le ossa. È ricca di acido folico e poi di vitamina K. Insomma, una pianta che è piena di risorse e che si può mangiare sia cruda sia cotta. Ci sono moltissime ricette che si possono inventare. Ma la rucola possiamo anche non mangiarla e possiamo usarla come segreto di bellezza.

Non solo in cucina perché la rucola può essere usata anche come rimedio di bellezza

Se, da una parte, per avere delle unghie splendide possiamo usare la scorza di limone, dall’altra per avere dei capelli bellissimi possiamo usare la rucola. Ovviamente non va mangiata, ma dobbiamo proprio usarla. Nello specifico quello che dobbiamo usare è l’olio di rucola.

Il procedimento è molto semplice, infatti basterà prendere questo prodotto e farci degli impacchi per capelli. Massaggiamo prima la testa, lasciamo in posa per circa 30 minuti e poi sciacquiamo via il tutto. Ora possiamo procedere con il normale shampoo. L’olio di rucola sarebbe in grado di rendere i capelli forti.

E se ci sono dei prodotti per capelli che contengono olio di rucola, ce ne sono altri che invece possono essere usati per il viso. Infatti esistono dei prodotti che contengono estratto di rucola. Questo sarebbe molto efficace per chi ha la pelle secca o con magari dell’acne. La rucola agisce in profondità andando a nutrire bene la pelle e rendendola luminosa e sana.

E così dal fornello la troviamo direttamente all’interno di flaconi cosmetici che possiamo usare per capelli o pelle. E così la useremo non solo in cucina perché la rucola può avere infiniti usi.

Lettura consigliata

Stop a lunghe pedicure e mostriamo piedi morbidi e luminosi grazie a questo prodotto liquido