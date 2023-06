Quanto guadagna un tabaccaio se vende un Gratta e Vinci da 5 o 10 euro? E in caso di vincita?

Vi siete mai chiesti quanti soldi restano in tasca, a un tabaccaio, quando vende un Gratta e Vinci? Non tutti lo sanno. Così come, magari, non sapete quanto lui guadagnerebbe in caso di vincita. Ed ecco tutte le risposte a questi quesiti.

Il Gratta e Vinci, come tanti lettori sanno, è uno degli hobby preferiti dagli italiani. Ogni giorno, milioni di tagliandi vengono venduti nelle ricevitorie e anche online. Facendo sempre attenzione a non cadere nella patologia della ludopatia, che tante famiglie ha rovinato. Però, per tante persone, giocare con le lotterie istantanee ha permesso in incassare qualche centinaio di euro. Che male non fanno, considerando anche l’inflazione che ci sta tormentando da tempo.

Come abbiamo imparato su ProiezionidiBorsa, esistono vari tipi di Gratta e Vinci. Ad esempio, ne sono usciti tanti nel 2023, ma solo alcuni garantiscono premi e alte probabilità di vittoria. Che sono quelle ufficiali dello Stato. Non credete, dunque, alle leggende metropolitane come quella del numero di serie sempre vincente.

Sapevi che ogni volta che compri un Gratta e Vinci il tabaccaio incassa questi soldi?

Queste, ovviamente, sono tutte considerazioni che valgono per i giocatori. Perfetto, ma quanto guadagna un tabaccaio se vende un Gratta e Vinci? Perché questi tagliandi non li trovi per strada, ma vengono venduti nelle tabaccherie, così come nelle edicole. Che, come è giusto che sia, non lo fanno certo gratuitamente.

Poniamo che io vada a comprare un Gratta e Vinci da 10 euro. Quanto rimane al tabaccaio del mio acquisto? Ebbene, il ricevitore, come specifica l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, per fare da intermediario, ha una percentuale di aggio spettante pari all’8%.

Da questo esempio si capisce che non conta tanto il numero di tagliandi venduti, ma il loro prezzo

In sostanza, su un biglietto da 10 euro, al tabaccaio restano 80 centesimi, esenti da IVA. Ora, se vende quelli che costano di più, ovviamente l’8%, a fine giornata, sarà più alto. Quindi, non conta tanto quanti biglietti si riescono a vendere, ma quali.

Se lui vende 10 Gratta e Vinci da 1 euro e un suo concorrente ne vende 1 solo, ma da 20 euro, c’è differenza. Il primo guadagnerà solo 8 centesimi a biglietto, ovvero 80 centesimi per i 10 biglietti venduti. Il secondo, invece, in un solo colpo, avrà guadagnato 1,60 euro.

Quanto guadagna un tabaccaio se vende un Gratta e Vinci lo abbiamo visto. E se il cliente vince, al ricevitore cosa rimane?

Benissimo, ma se un cliente dovesse vincere un premio, al tabaccaio quanto andrà in tasca? Anche in considerazione che, in caso di grossa vincita, le ricevitorie festeggiano offrendo vino a tutti i clienti.

Ebbene, la risposta, forse, vi sorprenderà. In caso di vincita di un cliente al Gratta e Vinci, alla ricevitoria non spetta nulla, in percentuale, del premio. Quindi, la tabaccheria guadagna solo sui biglietti venduti. Non sulle eventuali vincite di questi biglietti.