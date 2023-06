Altro che Polinesia e Caraibi: queste isole sono dell’Adriatico hanno poco da invidiare agli atolli e visitarle costa pochissimo

Tutti noi abbiamo sognato almeno una volta una vacanza in Polinesia o ai Caraibi. L’unico problema è che questi viaggi costano spesso un occhio della testa. Per fortuna a due passi dall’Italia esiste un paradiso terrestre che ha poco da invidiare agli atolli. Vediamo dove si trova e perché dobbiamo assolutamente visitarlo.

La fine di giugno coincide spesso con il momento in cui prenotiamo le vacanze. Vacanze che spesso coincidono con viaggi al mare o nelle località balneari. Tutti sogniamo di visitare una delle spiagge più belle del Mondo. Oppure di rilassarci almeno una volta nella vita in uno splendido atollo al riparo dal caos del tran tran quotidiano. Ebbene, come stiamo per scoprire, possiamo realizzare questo sogno senza fare troppa strada e senza spendere una fortuna. Perché altro che Polinesia e Caraibi. Nel Mar Adriatico si nasconde un gruppo di isole che hanno pochissimo da invidiare ai più pubblicizzati paradisi terrestri.

Le Isole Incoronate sono il paradiso nascosto dell’Adriatico

L’Italia è senza ombra di dubbio uno dei Paesi più belli del pianeta. I suoi dintorni, però, non sono da meno e ci sono splendide località vicino allo Stivale che meritano assolutamente di essere visitate. Una di queste sono le Isole Incoronate, arcipelago croato incastonato nel Mar Adriatico. Un arcipelago composto da quasi 150 isole e isolette che molti definiscono, a ragione, come la Polinesia europea.

La più estesa si chiama Kornat ed è famosa per la sua Chiesa Medievale che si staglia su tutto l’arcipelago. Le altre assolutamente da vedere sono l’Isola di Piskera, quella di Dugi Otok e quella di Rava. Tutte località immerse nella natura incontaminata e circondate da mare cristallino e spiagge da sogno.

Le spiagge da vedere alle Isole Incoronate

Proprio le spiagge incontaminate sono una delle principali attrazioni delle Isole Incoronate. Ce ne sono tantissime, equamente suddivise tra litorali sabbiosi, rocciosi e calette. Per ragioni di spazio ne citeremo solo alcune che non potranno mancare nel nostro itinerario.

La prima è la Baia Telascica, un piccolo porto naturale in cui gli amanti dello snorkeling possono ammirare incredibili e rarissime specie marine. La seconda è la spiaggia sabbiosa di Baia Saharun, considerata una delle calette più belle al Mondo. Tutta da scoprire anche la Baia di Lernaka. È famosa per le acque trasparenti e per la posizione geografica, che la rendono il punto panoramico più suggestivo di tutto l’arcipelago.

Altro che Polinesia e Caraibi: quanto costa visitare le Isole Incoronate

Le Isole Incoronate si trovano all’interno di un parco naturale. Non ci sono quindi aeroporti, alberghi e strutture ricettive. Come visitarle allora? Se vogliamo sostare per più di un giorno l’unica possibilità è quella di affittare una delle case di ex pescatori sparse nell’arcipelago.

La soluzione più economica è invece quella di prenotare un hotel a Zara (dista appena 35 km dall’arcipelago) e prenotare un tour guidato delle isole. Ci sono moltissimi pacchetti da uno o più giorni e con itinerari diversi. I prezzi partono da poco più di 40 euro a persona per una giornata intera. Un vero affare per scoprire una delle perle più belle del Vecchio Continente.