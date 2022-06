Conto alla rovescia per il mese di luglio, che per tanti italiani segnerà l’inizio effettivo delle vacanze 2022. Mare o montagna, villaggio vacanza o casa indipendente, Italia o estero, sarà per tutti il momento di evadere dalla routine. Come sempre spopolano alcune mete come Puglia, Sicilia e Sardegna, ma a dire il vero in Italia c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Per i nostri Lettori abbiamo chiesto agli esperti cosa prevedono di buono le stelle per i prossimi 31 giorni. Abbiamo scoperto che l’oroscopo di luglio premia i 3 segni zodiacali super fortunati del mese tanto al lavoro quanto in amore. Vediamo di quali segni si tratta.

Uno sguardo alla posizione delle stelle nel cielo di luglio

Partiamo anzitutto dalle principali posizioni planetarie a luglio. In questa settimana si è avuto (il 22 giugno) il passaggio del Sole dal segno dei Gemelli a quello del Cancro, dove vi resterà fino al prossimo 23 luglio. Giorno 6, invece, Marte passerà da Ariete in Toro e si unirà ad Urano, già nel segno da tempo. Altre due stelle sono attese in arrivo a luglio sempre nella casa del Cancro. Si tratta di Mercurio (giorno 6 luglio) e Venere (il 19), entrambi provenienti dalla casa dei Gemelli. Infine, Giove è ancora nel segno dell’Ariete e Saturno in quello dell’Acquario.

L’oroscopo di luglio premia i 3 segni zodiacali super fortunati del mese con una pioggia di soldi e una fortuna sfacciata

Per i nati sotto il cielo del Cancro, luglio segnerà una parziale ripresa dopo le tempeste delle ultime settimane. Da tempo gli amici cancerini stanno soffrendo per la doppia quadratura di Giove e Marte in Ariete. Dopo giorni caratterizzati da stanchezza, nervosismi, ritardi, incomprensioni con il partner e guadagni sotto le attese, il vento sta girando. Tuttavia, nessuna illusione: alcuni astri smetteranno di essere contro, il che non vuol dire che saranno a favore.

Luglio sarà comunque il mese del recupero e alcune cose verranno sistemate. La parola d’ordine, e in parte il segreto del successo, sarà ordine. Dal lavoro alla famiglia, dalla salute all’amore, dai soldi a chi frequentare, verranno messi i puntini sulle i. Ottimo il periodo dal 19 luglio all’11 di agosto, quando Venere brillerà forte e potente nel segno.

Ariete e Leone sugli scudi a luglio

Andando oltre scopriamo altri 2 segni zodiacali sugli scudi nel mese di luglio. Si tratta di Ariete e Leone, che vivranno un mese alla grande. In verità il cielo astrale dell’estate 2022 premia tutti e tre i segni di fuoco, Sagittario incluso.

Per gran parte di luglio i pianeti forti (Giove in primis) faranno sentire ancora tutta la loro forza in Ariete. Sul lavoro si prevede un’espansione del giro d’affari per gli autonomi e possibili promozioni e/o incrementi salariali per i dipendenti. Ottime le relazioni (famiglia, amici, partner, colleghi di lavoro) dal 24 giugno al 18 luglio.

Il discorso si ripete anche per il Leone, soprattutto dal 18-22 luglio in poi. Le stelle prevedono svolte e novità interessanti nel campo della professione e tutto quello che sarà fatto e/o intrapreso adesso porterà tanta fortuna. Gli astri consigliano di intraprendere adesso un eventuale nuovo progetto: il momento è propizio.

Il cielo è bello anche per l’amore e i sentimenti, specie in famiglia, dove saranno molte profuse energie per rafforzare l’armonia tra i suoi membri.

