Le zanzare sono un incubo che ci tormenta per tutta la durata dell’estate. Complici le belle giornate calde e soleggiate, le zanzare diventano una presenza costante. Sono molti i rimedi naturali in grado di allontanarle da casa, dalle piante ad alcuni prodotti repellenti. Sfortunatamente, spesso usare le zanzariere può non bastare ed è così che le zanzare si introducono nelle nostre case dandoci fastidio. La puntura di zanzara generalmente si manifesta con gonfiore antiestetico e doloroso. Questo è causa di prurito e rossore che possono rendere lunghissime le nostre giornate. Fortunatamente, anche in questo caso possiamo ricorrere ai classici rimedi della nonna per trovare sollievo dalle punture di zanzara. Se tra i rimedi più comuni ci sono aglio e cipolla, oggi vogliamo suggerire metodi diversi ma altrettanto efficaci.

Alleviare prurito e gonfiore da puntura di zanzara con 3 rimedi naturali

Spesso in casa abbiamo già a disposizione tutto ciò che ci serve. Le nostre dispense possono nascondere dei veri e propri tesori che ci permettono di risparmiare soldi sull’acquisto di prodotti specifici. Se siamo bersaglio delle odiatissime zanzare, possiamo trovare sollievo usando del semplice succo di limone. Il limone è un prodotto preziosissimo per la cura della casa, ma anche della pelle. Pare proprio che utilizzare una fettina di limone direttamente sulla puntura di zanzara possa alleviare velocemente prurito e gonfiore. In alternativa, spremiamo il succo e bagnamo con esso un batuffolo di cotone. Usare questo rimedio direttamente sulla puntura ha effetto rinfrescante e fa passare il prurito.

Sale e tea tree oil

Come sapevano bene le nostre nonne, il sale è un prodotto formidabile per ridurre le infiammazioni. Proprio per questo motivo, possiamo usarlo per ridurre il gonfiore dovuto alla puntura. Possiamo procedere in 2 modi. Il primo è far sciogliere il sale in un po’ d’acqua, bagnare un batuffolo di cotone e tamponare la puntura. Oppure, possiamo aggiungere al sale qualche goccia di tea tree oil, mescolare per bene ed usare questo rimedio sulla puntura per lenire il dolore. Il tea tree oil è un prodotto naturale in grado di ridurre rossore e irritazioni della pelle. L’azione combinata di questi 2 prodotti naturali è un valido rimedio per dare un po’ di sollievo alla pelle.

Miele

Possiamo alleviare prurito e gonfiore da puntura di zanzara usando del semplice miele. Questo rimedio naturale molto economico ci permetterà di lenire il dolore e il fastidioso prurito che accompagna le punture di zanzara. Il miele è un ingrediente dalle proprietà antibatteriche ed emollienti. Basterà applicarne una piccola quantità sulla puntura e lasciare il prodotto in posa per circa 30 minuti. Dopodiché, risciacquiamo la parte di pelle interessata per vedere una pelle meno rossa ed avvertire una minore sensazione di prurito.

