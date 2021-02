Nel corso dell’anno possono capitare momenti in cui fare sport diventa difficile. Mettersi in tuta, uscire, allenarsi, sudare. Il solo pensiero può davvero bloccarci. Probabilmente anche il freddo della stagione invernale non aiuta. Quando si decide di rimettersi in carreggiata, la tecnologia accorre in nostro aiuto. Con le palestre ancora chiuse, avere un coach che guidi l’allenamento è importante. Ecco allora come ottenere un allenamento personalizzato e fisico perfetto con le migliori app workout del momento.

Grazie a queste applicazioni rimettersi in forma sarà meno faticoso. Ne sono state scelte 5, tra quelle con le quotazioni migliori dei clienti.

Cosa serve per allenarsi correttamente

Affinché si possa scegliere il workout più adatto, è necessario renderlo personale. Alcune applicazioni permettono di creare l’allenamento tenendo conto delle caratteristiche fisiche, del livello di atleticità e del tempo a disposizione. Disponibili per smartphone, tablet, computer, molte di queste sono gratuite. Altre, invece, si scaricano gratuitamente ma hanno allenamenti più complessi a pagamento.

Come scegliere tra le tante? Basta sapere cosa vogliamo ottenere e cosa non ci annoia. Ricordiamo che una buona applicazione deve tenere in considerazione più elementi. Alla base c’è la respirazione, continuando con l’importanza del riscaldamento e infine il defaticamento. Le applicazioni sono uno strumento. Usarle aiuterà a regolarizzare l’attività fisica e ad imparare nuovi esercizi.

Allenamento personalizzato e fisico perfetto con le migliori app workout del momento

Una pratica magnifica per riprendere con l’attività fisica è lo yoga. Anche per principianti, Yoga Down Dog, è un programma che inizia dalle basi. In pochi giorni si impareranno gli esercizi e le figure principali, come la posizione del “cane a testa in giù”. Successivamente, per chi volesse entrare più a fondo in questo mondo, le lezioni si dividono in base alle diverse discipline yoga: Ashtanga, Vinyasa, Hatha etc. A guidare l’allievo, sei veri maestri.

Seven, invece, è un’applicazione dedicata al fitness e all’allenamento casalingo. Gli allenamenti sono specifici con obiettivi che spingono a superare i propri limiti. L’applicazione tiene conto dei progressi fatti e degli obiettivi ottenuti. In questo modo variano esercizi e allenamenti.

Per attivare Centr bisognerà compilare una scheda e un questionario, proprio come in palestra. Un gruppo di coach ed esperti di alimentazione guidano all’interno di un programma personalizzato. Alimentazione e movimento sono i due ambiti di lavoro. È stata pensata una promozione di prova gratuita per sei settimane. Poi è necessario abbonarsi.

L’ultima applicazione si chiama Sfida Fitness 30 giorni. Si sviluppa sulla base di allenamenti a corpo libero che aiutano a perdere peso e rafforzano la muscolatura. Il programma di workout prevede 30 giorni di allenamento mirato con la possibilità di personalizzarlo.