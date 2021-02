Fare un viaggio può essere molto costoso. Prima di salire a bordo di un aereo dovremmo studiare bene le mete alla portata del nostro portafoglio. Se le finanze non ce lo consentono, meglio evitare di visitare le città che stiamo per elencare. In fondo il mondo è pieno di posti meravigliosi da vedere senza spendere un occhio della testa.

“Worldwide Cost of Living Report” della rivista “The Economist” fornisce ogni anno una lista dettagliata delle città più care del mondo. Ecco quali sono quelle del 2020. Ma prima soffermiamoci un momento sui criteri stabiliti dalla ricerca per decretare le città più costose.

Metodologia di calcolo

Il report tiene conto di circa 400 prezzi relativi a 160 beni e servizi comparati sulla base di un collettivo di oltre 130 città.

Dunque, la rivista prende in esame, tra le altre cose, il costo del cibo, degli affitti, dei carburanti, dei trasporti, degli articoli per l’igiene intima. Molti sono gli altri elementi che caratterizzano la nostra vita quotidiana analizzati dal sondaggio. Tra di essi figurano anche il costo delle attività ricreative, le spese per l’istruzione privata, persino i costi sostenuti per i collaboratori domestici.

L’indagine viene pubblicata due volte all’anno da ormai 30 anni. Per questo, ad oggi, risulta essere la fonte più accreditata per sapere quali sono le città più care del mondo. Scopriamole insieme.

Ecco le città più care del mondo

Di seguito riportiamo in ordine decrescente le prime dieci città indicate dal sondaggio di “The Economist”. Premettiamo sin da subito che la prima posizione è condivisa da ben tre città.

Sesto posto: Ginevra.

Quinto posto: Los Angeles.

Quarto posto: Tel Aviv.

Terzo posto: Parigi.

Secondo posto: New York.

Al primo posto si piazzano tre città dell’estremo oriente: Hong Kong, Osaka e Singapore. Quest’ultima ricopre la prima posizione da ormai sei anni consecutivi.

E in Italia? Da molto tempo la città più cara della Penisola si conferma Milano, capitale economica del Paese.

