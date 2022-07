L’emergenza epidemiologica prima e l’aumento dei prezzi poi stanno mettendo in seria crisi tantissime famiglie, soprattutto quelle monoreddito. Arrivare a fine mese diventa sempre più complicato soprattutto quando con l’avanzare dell’età dei figli aumentano anche le loro esigenze. Sono tanti infatti i giovani che decidono di studiare fuori o devono necessariamente trasferirsi altrove per frequentare l’università scelta. Nonostante diverse agevolazioni previste da vari atenei per chi ha redditi bassi o in presenza di determinate condizioni d’invalidità, le spese sembrano non finire mai.

Pertanto l’INPS nell’ambito delle prestazioni sociali, indice un bando a favore di alcune categorie di studenti per assegnare importanti contributi per l’iscrizione presso diverse strutture. In particolare presso il CampusX Chieti, CampusX Roma e CampusX Bari e presso i Collegi di merito pubblici o riconosciuti e accreditati con il MUR. Questi sono consultabili sul sito di riferimento, a sostegno della frequenza di corsi universitari di laurea. Si tratta del Bando di Concorso “Collegi Universitari-Ospitalità residenziale”, pubblicato recentemente dall’INPS. Beneficiari del bando sono i figli, orfani ed equiparati di iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, pensionanti utenti della Gestione Dipendenti pubblici. Nonché iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale e iscritti al Fondo IPOST.

Alle famiglie con figli studenti oltre 10.000 euro dall’INPS

Il bando è finalizzato ad offrire a studenti universitari iscritti nell’anno accademico 2022-23 un contributo a totale o parziale copertura della retta annuale. Quest’ultima è parametrata all’effettiva permanenza presso il Collegio a decorrere da Settembre 2022 a Luglio 2023. Inoltre l’INPS riconosce il diritto al contributo anche per gli anni successivi nella misura determinata dal bando purché permangano e si raggiungano i requisiti richiesti. L’importo massimo erogabile sarà di euro 12.500 con un ISEE fino a 20.000 euro, di euro 11.500 con ISEE da 20.000,01 a 28.000,01 euro.

Mentre con un ISEE da 28.000,01 a 36.000,00 l’importo massimo della retta sarà di 10.500,00. Infine con un ISEE superiore a 36.000,00 euro il limite massimo sarà di 9.500,00 euro. Il valore del contributo si determinerà in misura percentuale sull’importo più basso tra il contributo massimo erogabile e il costo della retta annuale. Ovviamente in relazione al valore ISEE. Pertanto con un valore ISEE fino a 8.000 euro la percentuale sarà del 95%, mentre con un ISEE più elevato la percentuale si abbasserà. Gli interessati possono trasmettere la domanda, esclusivamente in via telematica, dal 15 luglio 2022 al 16 agosto, seguendo tutte le istruzioni riportate nel bando. Pertanto con questa domanda l’INPS offre una grande opportunità alle famiglie con figli studenti assolutamente da non perdere.

Lettura consigliata

Con la Legge 104 oltre al bollo auto e al passaggio di proprietà non si pagano le tasse universitarie