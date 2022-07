Come sistemare nel cassetto mutande, reggiseno e calzini salvando spazio

Avere poco spazio nei cassetti o nella valigia non deve significare disordine.

Ci sono dei sistemi per piegare la nostra biancheria che ci faranno risparmiare tempo, avere più spazio a disposizione e trovare facilmente ciò che cerchiamo.

Mediamente si posseggono 28 mutante, 28 paia di calzini e almeno 7 reggiseni per le donne.

Si tratta di indumenti dalle piccole dimensioni ma proprio per questo sono difficili da piegare e spesso i cassetti risultano disordinati. Bisogna anche cercare di evitare che nella ricerca dell’indumento giusto i calzini si possano spaiare e le coppe dei reggiseni si rovinino.

Come sistemare nel cassetto mutande, reggiseno e calzini per risparmiare spazio

Per piegare una mutanda correttamente bisogna posizionarla su una superficie piana con la parte anteriore rivolta verso l’alto. Pieghiamo a metà portando la parte inferiore a corrispondere con l’elastico in vita. Dovremo poi arrotolare lo slip partendo da un lato, come se fosse un cannellone. In questo modo otterremo tanti cilindri da riporre verticalmente e potremo scegliere facilmente il colore e la tipologia senza rovistare troppo.

Oltre alla biancheria un altro accessorio che si ha difficoltà a tenere in ordine è rappresentato dalle scarpe. Anche per le calzature ci sono rimedi per eliminare il disordine e trovare ciò che si cerca. Lo stesso dicasi per le calze.

I calzini devono essere posizionati a croce. La punta del calzino orizzontale deve essere ripiegata su quello verticale e l’eccesso infilato al di sotto. Ripetendo l’operazione con tutti e 4 i lembi avremo un fagottino piatto e quadrato. In alternativa si possono sovrapporre, arrotolarli partendo dalla punta e fermare il cilindro ripiegando all’esterno un lembo dell’elastico. Se si tratta di fantasmini basterà sovrapporli e ripiegare verso l’esterno la parte superiore fino a coprire metà calzino. Così avranno una forma simile a quella delle mutande e potranno essere conservati secondo lo stesso criterio.

Magliette e reggiseni

Le magliette intime e le canottiere possono essere piegate in modo da compattarle. Bisogna metterle in piano con il dorso verso di noi. Piegare la parte inferiore per un terzo della lunghezza della maglietta. Procedere poi con i lati ripiegando entrambe le spalle fino allo scollo e piegando le maniche in due. Dovremo procedere con un’ultima piegatura nella lunghezza della maglietta per farle avere la forma di un quadrato appiattito. Dopo aver spiegato come sistemare nel cassetto mutande, calzini e magliette, dovremo occuparci del reggiseno.

Le coppe potrebbero rovinarsi quando li riponiamo negli armadi o in valigia. Per farli vivere a lungo e tenerli in ordine dobbiamo avere piccole accortezze. Innanzitutto bisogna dividere i vari tipi di lingerie. I reggiseni sagomati, imbottiti o con ferretto devono essere incastrati uno dentro l’altro facendo combaciare le coppe. Dividendo per tipologia e colore troveremo facilmente ciò che ci serve. Anche chiudere i gancetti evita che si rovinino. Se volessimo completi già abbinati potremmo inserire nelle coppe di ogni reggiseno lo slip che vogliamo indossare con quel capo. Lo slip consentirebbe di mantenere la forma della coppa senza farla schiacciare. Specialmente in valigia questa è una scelta vincente salva spazio. Per i costumi da bagno si possono seguire le stesse regole. Dovremo riporli ben puliti e disinfettati in sacchetti per biancheria a fine stagione, così che siano pronti per la vacanza successiva.

