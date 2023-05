Come smettere subito di mangiarsi unghie e pellicine: le estetiste consigliano 3 rimedi naturali per avere mani perfette

Si stima che circa il 10% della popolazione abbia l’abitudine di mangiarsi le unghie. Questo disturbo si chiama onicofagia e molto spesso nasconde un problema psicologico legato ad ansia e stress. Altre volte invece è soltanto una pessima abitudine dettata dalla rabbia o dalla noia. Quello che è certo è che se non vogliamo rovinarci la salute e le mani, potrebbe essere utile trovare una soluzione.

Le mani sono un grande elemento di fascino. Avere delle mani curate e belle ci rende senza dubbio più attraenti e ci fa apparire eleganti e sempre impeccabili. Può sembrare strano ma per molti di noi questo obiettivo è davvero difficile da raggiungere. Sfortunatamente, infatti, moltissime persone hanno la pessima abitudine di mangiarsi le unghie.

Le unghie, anche se molto curate e ben tenute, possono essere veicolo di enormi quantità di germi e batteri. Infatti, oltre all’aspetto estetico delle nostre mani, mangiarsi le unghie può fare male alla nostra salute.

Chi si mangia le unghie è a rischio di infezioni anche gravi come la salmonella o l’escherichia coli. Per questo motivo, oggi vogliamo svelarti 3 metodi facili ed efficaci per risolvere questo problema.

Come smettere subito di mangiarsi unghie e pellicine: togliersi il vizio può essere più facile di quello che pensi

Innanzitutto, è importante capire che cos’è che scatena quella voglia irrefrenabile di mangiarsi le unghie. Per farlo può essere utile rivolgersi al proprio medico ed eventualmente anche ad uno psicologo.

Per allontanare questo bisogno immotivato di rosicchiarsi le unghie e tirare le pellicine delle dita fino a farle sanguinare puoi provare qualche piccolo trucco.

Le estetiste consigliano di cercare di mantenere corte e molto curate le unghie delle mani ed applicare uno smalto gel o semipermanente. In questo modo, le unghie saranno dure e difficili da assalire. Inoltre, vedere le mani così curate potrebbe spegnere la voglia di rovinare la manicure.

Purtroppo, questo può non essere sufficiente e dunque vediamo come agire per risolvere il problema velocemente.

Se hai voglia di mangiarle forse non hai ancora provato questi 3 rimedi naturali

Come smettere subito di mangiarsi unghie e pellicine delle mani? Hai mai provato a usare l’aloe vera? Il gel di aloe vera è un prodotto utile a 360 gradi per la cura di pelle e capelli. Quello che non tutti sanno è che possiede un sapore davvero sgradevole. Pertanto, taglia una foglia d’aloe a pezzetti e ricavane il gel. Mettine un po’ in un piccolo recipiente e passalo sulle dita. Il suo sapore amaro ti farà subito passare la voglia di rosicchiare le unghie.

Immergere le dita nel succo di limone aiuta a rimuovere i cattivi odori dalle mani e a disinfettare eventuali taglietti e ferite. Inoltre, il sapore aspro del limone spegnerà il bisogno di mangiarti le unghie. Puoi provare allo stesso modo con l’aceto: il metodo funziona!

Infine, siccome spesso si tratta di un impulso dettato da stress ed insicurezza, prova a rosicchiare altro che non siano le tue mani. Un’ottima alternativa può essere una radice di liquirizia oppure un chewing gum. Questo rimedio terrà lontano a lungo la tentazione di mettere le mani in bocca.