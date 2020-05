È possibile scegliere uno sport che ci allunghi la vita? Secondo la prestigiosa Università di Oxford, Inghilterra, la risposta è positiva. Esistono infatti delle discipline sportive che, se praticate con costanza e impegno, ci daranno la possibilità di vivere di più. Fare sport si sa di per sé è fondamentale, assieme all’alimentazione corretta, per garantirsi una salute migliore, un fisico tonico e una mente lucida. Fare sport aiuta il cuore, i polmoni e tutto l’apparato muscolare. Ossigena il cervello e gli permette di allontanare gli stress e concentrarsi sull’ambiente sportivo che lo circonda. Mediamente un soggetto sportivo ha il 50% di possibilità in meno di ammalarsi di un soggetto sedentario.

14 anni di test

Per arrivare alla conclusione che alcuni sport sono in grado di allungarci la vita, l’università britannica ha condotto 14 anni di test. Sono stati presi più di 80.000 adulti tra scozzesi e inglesi, con l’età media di 50 anni. Solo il 40% di questi ha dichiarato di aver fatto sport regolarmente nella sua vita. Tra questi, nei 14 anni di esperimenti, sono deceduti 9 mila soggetti, di cui 2000 per problemi cardiaci e ischemie cerebrali. A conferma che lo sport allunga veramente la vita.

Il tennis signore delle discipline sportive

Posto quindi che veramente alcuni sport sono in grado di allungarci la vita, forse non è stata una sorpresa la vittoria finale. Il tennis è risultato infatti lo sport per eccellenza in grado di fare invecchiare in maniera attiva. Praticato da un inglese su quattro, è uno degli sport nazionali e vanta sul suo suolo, il più antico torneo mondiale: Wimbledon. La percentuale di morte dei pazienti presi come test, scendeva del 47% per i tennisti rispetto ai sedentari. In questa disciplina addirittura la percentuale di decessi saliva al 56% per i non sportivi a causa di infarti e ictus.

Nuoto, ginnastica e ciclismo

Tra conferme e sorprese, sul podio e, medaglia di legno, tre discipline comunque molto praticate: nuoto, ginnastica e ciclismo. E mentre il tennis, per lo meno nel Regno Unito, si è dimostrato sport vitale ed eterogeneo tra i due sessi, la ginnastica è l’ancora di salvezza del genere femminile. Le donne che praticavano questa disciplina hanno dimostrato di raggiungere una certa età col 30% di successo in più rispetto alle colleghe sedentarie. Il nuoto, si conferma ancora una volta sport completo ed eccellente per il fisico, piazzandosi sul podio con medaglia d’argento. Buono comunque anche il risultato del ciclismo, che si è inserito tra gli sport che aiutano maggiormente il cuore. Tra la sorpresa generale, i due sport di squadra, più praticati dagli inglesi, calcio e rugby sono risultati utili, ma non fondamentali per allungare la vita.

