Saranno le temperature autunnali protratte oltre tempo. Sarà anche l’uso a volte eccessivo (ma necessario) degli igienizzanti, le nostre mani soffrono. Si seccano, sono screpolate fino a manifestare non di rado piccoli taglietti che sanguinano.

In generale, il criterio guida da utilizzare, dev’essere quello di ricorrere a impacchi molto nutrienti ed emollienti. Stenderli su ambo le mani e poi indossare dei guanti in lattice e tenerli per qualche ora. Possibilmente, se facciamo l’impacco la sera, possiamo tenere i guanti tutta la notte. Non tutte le sere ovviamente. Ma secondo necessità. La pelle ha comunque necessità di respirare.

Alcuni rimedi

Ma ecco alcuni rimedi miracolosi per risolvere il problema delle mani screpolate dall’uso di igienizzanti ed eliminare definitivamente taglietti che sanguinano o bruciano. Nello specifico possiamo scegliere l’olio di mandorle dolci, il tuorlo d’uovo, il burro di karitè. Anche l’olio di oliva e l’olio di cocco.

L’olio di mandorle dolci va utilizzato sulla pelle appena umida. Cioè dopo aver lavato le mani e averle tamponate con un’asciugamani. L’inconveniente può consistere nel fatto che, appena messo, l’olio può ungere le superfici che tocchiamo. Quindi conviene aspettare qualche minuto per fare in modo si assorba bene.

Naturalissimo, il tuorlo d’uovo. Va sbattuto e con il composto copriamo le mani. Lo lasceremo agire per circa 15-20 minuti. Dopo laviamo le mani regolarmente. É un metodo che va praticato anche più volte a settimana. E vale anche come prevenzione.

Il burro di karitè nutre ed è in grado di proteggere la pelle da vento e sole. Molto efficace se pratichiamo l’impacco notturno. Quello (che come indicato) possiamo spalmare e poi indossare i guanti.

Alcuni rimedi miracolosi per risolvere il problema delle mani screpolate dall’uso di igienizzanti ed eliminare definitivamente taglietti che sanguinano o bruciano, fanno riferimento anche all’olio di oliva. Quello che usiamo in cucina. L’ideale è cospargere un po’ d’olio sulle mani e poi procedere con l’impacco notturno.

Indubbiamente è, tra gli altri, il trucchetto più economico. Lo stesso criterio con l’uso di guanti si rivela molto utile con piccole quantità di olio di cocco. L’intramontabile. Idratante e lenitivo.