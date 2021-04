Se pensiamo che per il taglio sia meglio aspettare settembre, sbagliamo di grosso. Come pure se siamo convinte che per la ricrescita bianca conviene aspettare dopo i giorni di mare. A parte il danno estetico, ce n’è anche uno sostanziale. Perché molte creme coloranti (o shampoo colorante) contengono poca ammoniaca, quindi sono poco aggressive e spesso contengono elementi nutrienti per i capelli.

Quindi, se occorre, non rimandiamo. Come pure il taglio. Una spuntatina prima dell’estate è molto utile. Elimineremo le doppie punte e considerando i frequenti shampoo eviteremo nodi da punte secche e sfibrate.

Altro errore da evitare riguarda gli elastici per legare i capelli. Preferiamo fermagli, fasce o elastici molto larghi. Sempre per evitare di spezzare i capelli.

Dobbiamo prestare attenzione a pochi ma decisivi accorgimenti. Avremo, così, capelli splendenti e sani anche in spiaggia. Pratichiamo un trattamento nutriente di preparazione all’estate. Ci sono molte maschere valide in commercio. Ma anche soluzioni domestiche, fai-da-te, a base di ingredienti squisitamente naturali.

Li laveremo più spesso ed è opportuno asciugarli in modo naturale. All’aria aperta, preferibilmente. Anche se rischiamo di sembrare dei ribelli selvaggi, al mare ci sono maggiori concessioni. Così come un po’ ovunque in estate.

L’uso intenso di phon e piastre secca molto la fibra. Se, poi, proprio non possiamo rinunciare al phon optiamo per quelli che emettono ioni negativi. Evitano l’effetto elettrizzato.

Gli errori sono in agguato perché pochi conoscono il segreto per proteggere i capelli dal sole e dalla salsedine e gli errori da evitare per mantenere la chioma sana e luminosa anche d’estate. In spiaggia ricordiamoci di proteggere i capelli dai raggi UV. Ci sono protezioni solari specifiche che vanno applicate più volte al giorno.

Possiamo anche creare in autonomia la protezione. Bastano due cucchiai di olio come quello di argan, di oliva o di cocco da miscelare in quattro tazze d’acqua tiepida.

Versiamo tutto in una bottiglietta spray e applichiamo qualche minuto prima di fare il bagno in mare. Questa semplice soluzione ci salverà dai danni che possono creare la salsedine e i raggi UV.

Ovviamente sempre consigliatissime le maschere idratanti e nutrienti prima e dopo la vacanza. E occhio anche all’alimentazione. Dovrà essere ricca di vitamine, minerali e omega 3.