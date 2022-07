Alcuni posti tra i più belli della Costa Azzurra da vedere in 3 giorni in auto

In tempi in cui si va di fretta, nei giorni di vacanza si cerca di rallentare e godere ogni attimo. In estate si possono scegliere varie destinazioni nella nostra bella Italia. Se, però, vogliamo impiegare qualche giorno per visitare dei posti all’estero, potremmo partire in macchina.

I viaggi in auto in Europa erano consueti nei decenni passati. I giovani neodiplomati spesso partivano per settimane con gli amici per conoscere località straniere e tornare con tanti ricordi.

Qualche idea

Dal Nord Italia si possono raggiungere in poche ore tanti Paesi. Per esempio, ci sono alcuni posti tra i più belli della Costa Azzurra, in Francia, che potremo visitare nel weekend. Superando Ventimiglia, si può percorrere la litoranea e incontrare tante interessanti località, note o meno note. Tra le altre, Antibes con le sue spiagge e un bel mare. Qui troviamo anche la roccaforte, il Museo Picasso e un porto.

Spostandoci nell’entroterra si potrebbe visitare Gourdon, un villaggio medievale situato sulle Alpi Marittime della Francia. L’atmosfera è suggestiva nelle sue vie ed è presente un castello. Dal poggio di Gourdon si può godere di un bel panorama.

Un altro bel borgo medievale in questa zona è Grasse, la città dei profumi. Oltre alla bellezza del borgo, i campi circostanti sono un tripudio di colori. Vengono coltivati, infatti, molti tipi di fiori, soprattutto la lavanda, per la produzione delle essenze. A tal proposito è presente il Museo Internazionale della Profumeria.

Altre due mete

Una delle località più rinomate della Costa Azzurra è Saint-Tropez. Spiagge e mare sono davvero incantevoli. La vita notturna è altrettanto interessante. In questa cittadina si può anche passeggiare per le vie, entrare nei negozietti e ammirare anche la roccaforte. Ci sono pure il Museo del Cinema e il Museo dell’Annunziata, con opere pittoriche di pregio.

Per immergerci nella storia un’altra tappa da non perdere è Arles. Le origini sono molto antiche e lo testimoniano ad esempio l’anfiteatro romano del primo secolo d.C. e le terme di Costantino. Da visitare anche la Arles sotterranea e la cattedrale dedicata a Saint Trophime.

Alcuni posti tra i più belli della Costa Azzurra da vedere in 3 giorni in auto

Riprendendo il viaggio, si potrebbe ammirare la natura in due posti particolari. Il primo è la Riserva naturale regionale della Camargue, importante punto di ritrovo e passaggio di tantissime specie di uccelli.

Il secondo è il Parco Ornitologico di Pont de Gau, dove poter fare un picnic, percorrere sentieri e osservare fenicotteri rosa, cavalli allo stato brado e tanti altri animali.

A poca distanza dall’Italia si trovano tante località da esplorare, anche muovendosi tranquilli in auto.

