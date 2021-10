Poter assumere un farmaco da banco quando soffriamo di piccoli disturbi sicuramente migliora la nostra qualità della vita in mille occasioni. Ma a volte anche questi farmaci che potremmo considerare “leggeri” possono avere degli effetti collaterali. Nella maggior parte dei casi si tratta di effetti collaterali lievi e facilmente risolvibili. Ma a volte, purtroppo, questi effetti collaterali possono essere più seri.

Il caso più eclatante è quello dell’allergia ad alcuni comunissimi farmaci. Per esempio, chi è allergico all’aspirina deve fare la massima attenzione anche con i farmaci da banco, venduti senza ricetta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Alcune persone, però, non sanno che anche se non si è allergici, certi farmaci comuni potrebbero avere degli spiacevoli effetti collaterali, tra cui l’aumento di peso e acne. Ma vediamo più nel dettaglio di che cosa si tratta.

Alcuni non sanno che questi comunissimi farmaci potrebbero portare ad un aumento di peso e acne

Ma di quali farmaci stiamo parlando con esattezza? Si tratta dei comuni farmaci antinfiammatori, che molti di noi assumono anche in caso di malanni lievi e che possiamo acquistare in farmacia anche senza ricetta.

I farmaci antinfiammatori si dividono in farmaci steroidei (i cortisonici) e non steroidei (chiamati Fans). Entrambi però possono avere certi effetti collaterali. Tra gli effetti collaterali in particolare dei farmaci in compresse c’è anche l’aumento dell’appetito, che può portare ad assumere peso.

Questo fenomeno si può sviluppare soprattutto se l’assunzione è prolungata nel tempo. Inoltre, alcuni farmaci antinfiammatori possono contribuire a causare disturbi alla pelle, tra cui l’acne.

Alcuni non sanno che questi comunissimi farmaci potrebbero portare ad un aumento di peso e acne. Vediamo anche altri sintomi a cui stare attenti.

Effetti collaterali

Come molti farmaci, anche i comuni antinfiammatori possono avere delle conseguenze negative sul nostro stomaco. Per questo, a volte i medici possono consigliare di assumerli insieme a dei gastroprotettori. Nei casi più gravi, i farmaci antinfiammatori possono contribuire alla formazione di ulcere gastriche.

Tra i rischi associati a un’assunzione prolungata di farmaci cortisonici, c’è anche una maggiore probabilità di sviluppare diabete, problemi alle ossa, pressione alta e problemi agli occhi come glaucoma e cataratta.

Per essere adeguatamente informati sui possibili effetti collaterali dei farmaci che assumiamo, è sempre imperativo rivolgerci al nostro medico o al farmacista.

A proposito di farmaci molto comuni, ecco una curiosità: sembra incredibile ma i farmaci in blister sono stati inventati a causa di un serial killer. Ecco la vera storia.