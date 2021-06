Ci sono alcuni oggetti che vediamo tutti i giorni che hanno una storia estremamente affascinante. Ad esempio, i farmaci in blister. Il blister è quel packaging composto da plastica e da un foglio simile ad alluminio in cui ogni pillola è impacchettata singolarmente. La storia del blister per le medicine è sorprendentemente recente, e questo strumento è nato in seguito a un episodio di cronaca nera che ha sconvolto l’America negli anni ‘80. Scopriamo meglio questa storia dell’orrore.

Sembra incredibile ma i farmaci in blister esistono a causa di un serial-killer

Tutto cominciò la mattina del 29 settembre 1982, quando una bambina di 12 anni dell’Illinois morì in seguito ad aver ingerito una pastiglia di Tylenol, un farmaco comunissimo contenente paracetamolo. Nei giorni seguenti, morirono altre 6 persone nell’area di Chicago, tutte in seguito ad aver assunto del paracetamolo. Le indagini rivelarono che le medicine erano state intenzionalmente contaminate con del cianuro di potassio, da un serial killer con il solo intento di uccidere.

La polizia capì che c’era qualcuno che stava avvelenando le riserve del farmaco nella zona di Chicago, e che l’avvelenamento era avvenuto poco prima della distribuzione. L’azienda produttrice del farmaco dovette quindi cercare un modo per impedire che i suoi prodotti venissero manomessi. Fu così che inventarono una soluzione geniale.

Il blister impedisce che il farmaco venga manomesso

Il blister in cui vengono impacchettate singolarmente le pastiglie è nato per fare in modo che il cliente si possa accorgere immediatamente se la confezione non è integra, o se il prodotto è stato manomesso in qualche modo da qualcuno. Allo stesso scopo serve l’anello di plastica sotto il tappo nelle confezioni di medicinali liquidi. Il serial killer responsabile degli avvelenamenti di Chicago non è mai stato identificato, e dopo 40 anni, le indagini sono ancora in corso. Ma la sicurezza dei farmaci è enormemente aumentata, e oggi possiamo assicurarci con uno sguardo che le medicine che stiamo per assumere siano integre.

