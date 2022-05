Vivere in un Paese come l’Italia permette di poter apprezzare tante bellezze di vario genere. Ogni Regione offre spunti di viaggio. Una breve gita fuori porta o un lungo weekend si possono programmare senza spendere molto anche nella propria zona. Con le ferie estive, però, magari sorge il desiderio di visitare posti diversi. Una delle mete preferite è il mare. Ci sono località molto belle ma costose, in compenso, tante altre possono offrire servizi di ospitalità a un prezzo più contenuto. Di solito sono posti poco noti e con spiagge in gran parte libere e un mare che può ricodare i Tropici. Scopriamone alcune.

Anginarra

Vicino Maratea e in provincia di Potenza c’è una bella spiaggia lunga circa 200 metri. Ci sono zone libere, ma anche un’area attrezzata dove prendere a noleggio sdraio e ombrellone. Si trova addossata a scogliere e a zone rocciose dove sono state trovate tracce di fauna risalente al Pleistocene. Il nome ricorda in dialetto i ricci.

Maramusa

In Calabria, sul Tirreno, si trova Tropea. Questo borgo è famoso per la cipolla rossa ma anche per il bel panorama che si può godere. La spiaggia Maramusa di Tropea è bianca e declina in un mare trasparente.

Per una vacanza al mare spendendo poco queste 5 spiagge tra le più belle d’Italia non fanno rimpiangere i Tropici

Rimanendo in Calabria, si potrebbe raggiungere un’altra spiaggia molto suggestiva. Si trova sul mar Tirreno, nella zona di San Nicola Arcella. Per raggiungerla si deve attraversare un piccolo sentiero in mezzo alle rocce. La meta è la spiaggia dell’Arcomagno. Il nome deriva proprio dall’arco di pietra che la separa dal mare aperto.

Chiaia di Luna

Sull’isola di Ponza c’è una falce di luna bianca che bacia il mare azzurro. Si tratta di Chiaia di Luna. Purtroppo, le falesie che la circondano sono soggette a crolli e l’accesso è vietato. In compenso si può ammirare dal mare, a debita distanza, su una barca. Un altro bel punto di osservazione della spiaggia e del panorama è la balconata sovrastante.

Spiaggia del bosco Pantano

Infine, un’altra bella spiaggia si trova in Basilicata. La Riserva naturale del bosco Pantano di Policoro è ricca di specie della macchia mediterranea. A ridosso della riserva c’è una spiaggia che si affaccia sul mar Jonio. Il tratto di costa è limpido e un segnale di ciò è la presenza delle tartarughe Caretta caretta.

Per una vacanza al mare spendendo poco si potrebbe scegliere qualcuna di queste spiagge ed esplorarne i dintorni.

Approfondimento

Questa spiaggia Bandiera Blu 2022 è vicino a località patrimonio UNESCO e a un castello assolutamente da visitare