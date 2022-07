Alcune spiagge tra le più belle del Salento per una vacanza al mare e cosa vedere 

Il richiamo del mare, in estate, è irresistibile quasi quanto il canto delle sirene dell’Odissea di Omero. Prendere il sole su una spiaggia dorata e poi tuffarsi in un mare limpido e cristallino è il desiderio di molti.

Dopo un inverno freddo e caratterizzato da intense giornate di lavoro si vorrebbero trascorrere le ferie in un posto tranquillo. La nostra bella Italia offre l’imbarazzo della scelta.

Per una vacanza al mare ci sono, infatti, molti chilometri di spiagge e località famose. Oltre alle più note come Rimini, Riccione, Lignano ce ne sono tante altre. Meta molto gettonata è il Salento.

Le tradizioni culturali e culinarie della Puglia attraggono molto. I trulli di Alberobello, Castel del Monte, le masserie e gli uliveti e tanto altro rendono unica questa zona d’Italia.

In particolare, per una vacanza al mare ci sono alcune spiagge tra le più belle del Salento dove andare.

Un mare che ricorda le Maldive

Il mare che bagna la Puglia è cristallino e assume dei bei colori che ricordano quelli di posti lontani. Tra le spiagge vicino Brindisi si potrebbe andare a Specchiolla.

La sabbia chiara e fine fa da contrasto con il bel blu del mare Adriatico. La particolarità di Specchiolla consiste nella presenza sia di zone sabbiose, sia di basse scogliere davvero incantevoli. Spiagge libere si alternano a stabilimenti balneari dotati di ogni comfort.

Il centro abitato è abbastanza moderno, ma nei dintorni si possono visitare luoghi interessanti. Tra gli altri, presso la vicina Carovigno, c’è il Santuario di Maria Santissima di Belvedere. La leggenda vuole che nell’XI secolo circa si trovò per caso un’immagine della Madonna dentro a una grotta, con un vitello inginocchiato ai suoi piedi.

Tuttora si possono visitare 2 grotte tramite la discesa di alcuni gradini all’interno del santuario. Questo di trova a 100 metri sul livello del mare e dal belvedere si possono ammirare alcuni splendidi uliveti pugliesi.

Alcune spiagge tra le più belle del Salento per una vacanza al mare e cosa vedere

Un’altra bella spiaggia del Salento è quella di Torre Guaceto. Questa zona si trova in una riserva naturale protetta.

Oltre al bel mare e alla spiaggia dorata, infatti, si possono ammirare con un’escursione molti anfibi e uccelli.

Chi ama fare snorkeling o immersioni potrebbe osservare coralli e praterie di Posidonia nei fondali del mare presso Torre Guaceto.

Infine, nella vicina Carovigno, è da vedere il castello Dentice di Frasso. Probabilmente la prima costruzione risale all’epoca normanna. Nei secoli ampliato e ristrutturato, adesso si presenta con una pianta a triangolo e 3 torri di forma diversa, una quadrata, una circolare e una a mandorla.

La Puglia può riservare piacevoli sorprese, quindi, a chi decide di sceglierla per trascorrervi le vacanze.

