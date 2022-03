Non solo trulli e orecchiette, ma ecco cosa vedere in Puglia in 3 giorni divertendosi con la famiglia e mangiando bene

Dopo una settimana stressante l’arrivo del weekend porta relax e magari il desiderio di una gita fuori porta. In primavera, poi, durante qualche ponte o festività, si potrebbe programmare una vacanza più lunga. Ci sono tante mete allettanti, sia al mare che in montagna, e tante località da scoprire oppure dove tornare. Viaggiando da soli o in compagnia di amici, ma anche con la famiglia, è sempre bello concedersi del tempo.

In molte Regioni italiane le offerte adatte per ogni esigenza sono davvero tante. Prendiamo ad esempio la Puglia. Tante sono le attrattive di questa zona dell’Italia ed è una delle mete del turismo estivo. Non solo trulli e orecchiette, però, attirano i visitatori. Scopriamo cosa poter vedere in 3 giorni in Puglia, anche con la famiglia:

grotte di Castellana: queste grotte con stalattitti e stalagmiti, vicino Bari, si estendono per più di 3 km a una profondità massima di 122 m. Le varie cavità prendono nomi suggestivi e incantano da molti anni visitatori provenienti da tutto il Mondo. Da marzo a giugno si terranno degli spettacoli ispirati all’Inferno di Dante;

Indianapark: questo parco avventura immerso nella natura si trova nei pressi delle grotte di Castellana. Ci sono percorsi adatti a varie fasce d’età e si può fare parapendio, rafting e altro. Ci sono pure zone per pic-nic.

Ecco altre interessanti mete:

Castel del Monte: imponente fortezza del XIII secolo, fatta costruire da Federico II, per chi ama la storia e l’architettura rappresenta una meta doverosa se si visita la Puglia. Forma ottogonale con otto spigoli e otto torri, ha ben sedici sale. Il collegamento tra i piani avviene tramite scale a chiocciola in tre delle sue torri. Si trova vicino Andria, nell’altopiano delle Murge, e fa parte dell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO;

trulli di Alberobello: anche i trulli sono patrimonio UNESCO e sono divenuti ormai un simbolo della Puglia riconoscibile ovunque. Costruzione conica fatta in pietra, un tempo dimora temporanea o permanente degli agricoltori, adesso alcuni sono diventati case, anche di lusso, per turisti;

Zoosafari di Fasano: dopo Alberobello si potrebbe visitare questo posto davvero fantastico. In un ambiente naturale si possono vedere giraffe, elefanti, zebre, leoni e tanti altri animali.

Per quanto riguarda la cucina pugliese, si potranno gustare, ad esempio, le famose orecchiette alle cime di rapa, le friselle col pomodoro, gli spaghetti all’assassina e anche un dolce tipico, il pasticciotto.