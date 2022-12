Albero di Natale last minute pronto in 5 minuti per chi è in estremo ritardo con i preparativi

L’albero di Natale non è stato fatto? Si possono impiegare davvero pochi minuti per realizzarne uno all’ultimo momento. Ecco i passaggi da rispettare per un risultato fantastico.

La tradizione vorrebbe la preparazione dell’albero di Natale in tutte le case l’8 dicembre. Questo è il giorno del concepimento di Gesù, secondo la religione cristiana, così si dà inizio ai festeggiamenti. Tuttavia, non tutti trovano il tempo di rispettare questa usanza.

Molte persone, troppo impegnate con il lavoro o partite per una piccola vacanza in anticipo, arrivano agli ultimi giorni senza gli addobbi. Ma si può fare un albero di Natale last minute in 5 minuti per rimediare subito. Come fare?

Ci sono dei piccoli trucchi e una tecnica speciale che permettono di fare tutto in pochissimo tempo ma con un risultato davvero incredibile. Tutto sarà perfetto con il giusto ordine degli addobbi e un’atmosfera casalinga degna delle feste.

Albero di Natale last minute pronto in 5 minuti con questa tecnica speciale

A volte può mancare il tempo, altre volte può mancare la voglia di addobbare l’albero. Molte persone lo scelgono vero con tutti i pro e i contro, moltissime preferiscono quello finto da poter montare e smontare. In entrambi i casi, c’è un modo per poter fare tutto velocemente.

Ecco tutti i passaggi per completare l’albero in 5 minuti:

posizionarlo in un angolo della stanza ;

; mettere le luci solo nella parte che si vede e non in orizzontale ma in verticale ;

; aggiungere palline o altri addobbi solo nella parte visibile.

Sono 3 mosse che richiedono pochissimo tempo e che permetteranno di fare bella figura lo stesso con gli ospiti. Nessuno andrà a vedere la parte nascosta, rapito dalla novità delle lucine disposte in verticale. Questo è un trucchetto che si sta diffondendo molto velocemente anche sui social.

Come si prepara secondo la tradizione

Se, invece, il tempo e la voglia ci sono, ricordiamo tutte le fasi corrette per realizzare un albero come si deve, anche in compagnia dei bambini. Gli addobbi sono importanti per loro, così come alcune prelibatezze culinarie.

I passaggi da seguire sono questi:

scegliere il posto giusto : deve esserci lo spazio senza dover spostare mobili e deve essere nella stanza che si frequenta di più;

: deve esserci lo spazio senza dover spostare mobili e deve essere nella stanza che si frequenta di più; iniziare con le lucine : procedere dall’alto verso il basso oppure dall’esterno di ogni ramo verso l’interno, dipende da quante luci si hanno a disposizione; abbondare permetterà di risparmiare sul resto degli addobbi; un piccolo trucco è usare poi palline lucide in modo da creare più riflessi;

: procedere dall’alto verso il basso oppure dall’esterno di ogni ramo verso l’interno, dipende da quante luci si hanno a disposizione; abbondare permetterà di risparmiare sul resto degli addobbi; un piccolo trucco è usare poi palline lucide in modo da creare più riflessi; passare alle palline : la scelta è del tutto personale, possono essere tutte uguali o tutte diverse;

: la scelta è del tutto personale, possono essere tutte uguali o tutte diverse; aggiungere gli addobbi finali : questi sono, di solito, la neve (da spruzzare o da creare con del cotone), le ghirlande e i fiocchi.

: questi sono, di solito, la neve (da spruzzare o da creare con del cotone), le ghirlande e i fiocchi. mai dimenticare la punta: alla sommità della nostra creazione deve esserci un simbolo caratteristico oppure qualcosa di personale, anche di divertente.

Le regole generali le sanno quasi tutti, ma è bello poter spaziare e personalizzare gli addobbi natalizi della casa e del giardino a proprio piacimento. Seguire qualche idea dei bambini, poi, non sarà affatto male.