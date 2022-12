Tutti pensano al pandoro ma è questo il dolce della Vigilia che lascia tutti a bocca aperta

Per stupire i nostri ospiti basta con il solito panettone! Con questo dolce lasceremo a bocca aperta i nostri ospiti per la sua bellezza e soprattutto per il suo gusto delicato, fresco e leggero.

A dicembre ovunque ci giriamo, oltre a luci e decorazioni, troviamo dolciumi di ogni genere, dai dolci della tradizione locale ai torroncini, cioccolatini ecc. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta! Ciò che non manca mai in tutte le case sono pandori e panettoni di ogni tipo. La sera della Vigilia tutti pensano al pandoro, ma con questo dolce porteremo un tocco di novità. Si tratta di una deliziosa ed elegante crostata arricchita di ribes, mirtilli e lamponi, piccoli frutti dagli incredibili effetti benefici. Infatti sono ricchi di vitamine e sali minerali, elementi indispensabili per la salute dell’organismo. Sono peraltro fonte di fibre che, oltre a favorire il buon funzionamento dell’intestino, sarebbero in grado di tenere sotto controllo il colesterolo.

Ingredienti per la pasta frolla

Per la preparazione del nostro dolce natalizio dovremo procedere per prima cosa all’impasto della pasta frolla, per la quale occorreranno:

300 g di farina tipo 00;

100 g di zucchero;

½ cucchiaino di lievito;

100 g di burro;

1 uovo intero;

1 tuorlo;

buccia di limone grattugiata;

un pizzico di sale;

una manciata di ribes, mirtilli e lamponi;

zucchero a velo.

Rompiamo le uova in una terrina e aggiungiamo il burro a tocchetti a temperatura ambiente, lo zucchero, un pizzico di sale e la buccia di limone. Mescoliamo fino ad ottenere un composto cremoso. Aggiungiamo poi la farina e il lievito e impastiamo. Una volta ottenuto il composto, formiamo sul piano di lavoro un panetto che faremo riposare in frigo per circa mezz’ora avvolto nella pellicola.

Ingredienti per la crema

Nel frattempo prepariamo la crema, i cui ingredienti sono:

500 ml di latte;

120 g di zucchero;

2 tuorli;

20 g di amido di mais;

20 g di farina 00;

buccia di limone intera;

250 ml di panna.

Versiamo in una ciotola le uova, lo zucchero, l’amido e mescoliamo con una frusta. Portiamo a bollore nel frattempo il latte con la scorza di limone. Unire tutto nel pentolino e portare a bollore, mescoliamo e cuociamo fino a quando si addensa. A questo punto facciamola raffreddare. Dopo, togliamo la scorza di limone e aggiungiamo la panna semi montata.

Tutti pensano al pandoro ma con questo dolce stupiremo i nostri ospiti

A questo punto prendiamo la frolla dal frigo e tiriamola col matterello. Prendiamo uno stampo per la crostata, imburriamolo, facciamo aderirvi la frolla e inforniamo con temperatura a 180 gradi in modalità statica per 20-25 minuti. Con la frolla in eccesso ricaviamo, con delle formine natalizie come stelline, alberi e cuoricini, le decorazioni da mettere sul nostro dolce. Stendiamole su una teglia rivestita di carta forno e inforniamo anch’esse per circa 10 minuti.

Una volta cotta, stendiamo la crema e decoriamo il tutto con ribes, mirtilli, lamponi e le formine di pasta frolla create. Spolveriamo il tutto con lo zucchero a velo. A questo punto non resta che stupire i nostri ospiti con questo dolce bello da vedere, ma soprattutto ottimo da gustare.