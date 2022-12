3 regole per scegliere i migliori pattini per pattinaggio sul ghiaccio da regalare ai nostri amici

Abbiamo esaurito le idee per i regali di Natale? Ecco un bellissimo spunto per un dono da fare ad amici e parenti che riguarda un bellissimo sport, il pattinaggio su ghiaccio.

Quando dobbiamo capire che regalo fare ai nostri amici o parenti, ci sono 2 strade che possiamo seguire. La prima è quella del “regalo utile”, ovvero quel pensiero fatto per soddisfare una necessità specifica e materiale.

La seconda strada, invece, è quella del regalo fatto semplicemente “per piacere”. In questo caso il regalo non soddisferà una necessità pratica, ma sarà legato ad una passione, un hobby o uno sport.

Ecco perché uno dei regali più apprezzati dagli sportivi potrebbe essere un bel paio di pattini. In particolare, oggi descriveremo quali dettagli tenere sotto controllo per acquistare il miglior paio di pattini da ghiaccio.

Come si può facilmente immaginare, queste calzature sono perfette per chi è appassionato di pattinaggio sul ghiaccio. Questo sport è molto diffuso in Italia, ma lo è soprattutto in inverno, quando anche i meno avvezzi si mettono sulle piste da ghiaccio.

Capita spesso, infatti, che queste ultime siano allestite durante fiere e mercatini invernali. Attirano dai più piccoli ai grandi, ed è molto divertente andarci, complici anche i grandi scivoloni che molte persone fanno.

Capiamo, quindi, quali sono i criteri da valutare per comprare ai nostri amici il miglior modello di pattini da ghiaccio.

3 regole per scegliere i migliori pattini e che rispettino i criteri di comodità, confort e vestibilità

Gli sport fatti su neve e ghiaccio sono quelli che vanno per la maggior in inverno. Ecco perché molti stanno già prenotando un weekend nelle città più belle d’Italia per sciare, ma non solo.

I “meno fortunati” che rimarranno a casa potranno godersi le piste da ghiaccio, ma avranno bisogno dei pattini giusti. Prima di tutto è importante che questi siano comodi sul piede e che calzino molto bene, ma andiamo più nello specifico.

Il modello migliore per chi si approccia inizialmente a questo sport è quello a doppia lama allungabile. In ogni caso le lame andranno sempre controllate, per assicurarsi che siano ben affilate e funzionanti come nuove.

La chiusura

Anche questo è un nodo centrale in merito alla scelta dei pattini. Questo tipo di pattini può avere chiusure di diverso tipo, da quelle con le fibbie a quelle coi lacci, fino a quelle in velcro.

Ovviamente tutte e 3 le chiusure sono pensate per regalare il massimo confort al piede di chi le indossa, ma con una differenza sostanziale. La scelta tra le 3 tipologie di chiusura, infatti, riguarda soprattutto i gusti personali e le proprie preferenze.

In generale, i pattini più sicuri e adatti anche ai bambini più piccoli sono quelli compresi di lacci e velcro. Quelli col velcro, invece, sono in assoluto i più comodi e veloci da sfilare.

Comodità e vestibilità data dall’imbottitura giusta

Tra le 3 regole per scegliere i migliori pattini c’è sicuramente anche quella che riguarda l’imbottitura. Esattamente come le scarpe che andranno più di moda in questo autunno e inverno, anche i pattini dovranno “abbracciare” il piede. In questo senso, la migliore è l’imbottitura anatomica, che si adatterà al piede, donando leggerezza e comodità. Se seguiremo questi 3 consigli, staremo certi che i nostri pattini saranno molto apprezzati.