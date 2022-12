Quali sono le località sciistiche più economiche per una vacanza natalizia low cost

Vediamo le località sciistiche nelle varie Regioni italiane più economiche con i relativi prezzi dello skipass.

Lo sci è uno sport esoso, sia per il costo dell’attrezzatura che per lo svolgimento dell’attività stessa. Tuttavia, con l’aumento del costo della vita, tutti hanno interesse a risparmiare, pur senza rinunciare a questo hobby. Sicché, è utile conoscere in quali località in Italia prenotare una vacanza nel periodo natalizio, senza andare incontro a prezzi esorbitanti. In Italia, la molteplicità di comprensori sciistici, consente un’ampia varietà di scelta.

Vediamo, quindi, quali sono le località sciistiche più economiche e quale è il costo medio per praticare lo sport. Ebbene, in Trentino Alto-Adige, che è la Regione più cara in quest’ambito, esistono due località low cost. Si tratta di Luson e San Vigilio, che si trovano nella provincia di Bolzano. A Luson le piste sono facili, quindi più adatte ai neofiti. Il costo dello skipass è di circa 20 euro al giorno. Nella seconda località, invece, le piste sono più adatte agli sciatori professionisti.

Località sciistiche economiche in Friuli e Lombardia

In Friuli, le occasioni migliori si trovano sulle Alpi, dove i prezzi più bassi sono a Sauris di Sopra. Si tratta di una località a circa 80 chilometri da Udine, dove il prezzo dello skipass si aggira introno ai 20 euro. In Lombardia, invece, la località sciistica più economica è Carona, che addirittura consente di sciare a 15 euro al giorno. Inoltre, non c’è neppure una carenza di piste, se si pensi che ve ne sono 4 rosse, una blu e una nera. Le località più economiche sono, in particolare, Aprica, Lizzola, Piani di Bobbio, Pian del Poggio e Montecampione.

In Piemonte, invece, è possibile una vacanza low cost ad Ala di Stura, con 15 euro al giorno per lo skipass. Coi sono, poi, altre località dove la spesa si aggira tra i 20 e i 30 euro, tra cui Pian del Frais, Argentera, Val di Sole e Caldirola. I comprensori di Sestiere e Bardonecchia, poi, sono più famosi ma il prezzo rimane al di sotto dei 40 euro al giorno.

Quali sono le località sciistiche più economiche per una vacanza natalizia a basso prezzo

Andando dalle Alpi agli Appennini, si può andare in Abruzzo, dove è meglio evitare mete come Roccaraso e Rivisondoli. Qui il costo è sui 41 euro. Quindi, meglio spostarsi verso Campo Imperatore dove il costo è di 26 euro, mentre a Campo Rotondo si abbassa a 15. Nel Lazio, invece, i prezzi si aggirano intorno ai 20 – 25 euro, a Passo Bobbio Penice, ad esempio. Infine, in Liguria si può sciare a 15 euro al giorno a Monesi. In definitiva, ci sono dei luoghi in Italia dove poter organizzare una settimana bianca, senza spendere una fortuna.