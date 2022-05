L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di Genova ha da poco indetto un nuovo concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 12 profili professionali. Così come riportato sulla Gazzetta Ufficiale, in particolare si cercano professionisti per:

1 posto da dirigente, responsabile del Servizio Concessione e Licenze dell’Ufficio Territoriale di Genova. Per questa mansione si richiede una Laurea in Giurisprudenza con voto superiore a 100/110, nonché comprovata esperienza nella gestione del demanio, o patrimonio pubblico;

4 posizioni di impiegato amministrativo di 3° livello del CCNL dei lavoratori dei porti, da distribuire in vari uffici. In particolare, uno per l’Ufficio atti formali del settore commerciale ed un altro nel settore industriale e navalmeccanico della Direzione Governance Demaniale, Piani d’Impresa e Società Partecipate. Per gli altri due, invece, una destinazione sarà l’Ufficio licenze demaniali-commerciale e l’altra Ufficio licenze demaniali-industriale dell’Ufficio Territoriale di Genova;

4 posti di geometra di 4° livello del CCNL dei lavoratori dei porti, di cui uno riservato alle categorie protette. In questo caso, si richiede un Diploma di Istituto Tecnico per Geometri o Diploma di Istituto Tecnico settore tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. Inoltre, bisogna aver superato l’esame di Stato per l’esercizio della professione di Geometra ed avere esperienza sul campo di almeno un anno;

3 posizioni di addetto helpdesk, per soggetti dotati di competenze in materia informatica e nella gestione di dotazioni hardware e software. Per questa mansione sarà sufficiente avere il diploma di maturità e comprovata esperienza di 6 mesi.

Al via questo nuovo concorso per 12 posti a tempo indeterminato per diplomati, laureati e categorie protette

Prima di sostenere le prove d’esame, la Commissione effettuerà una selezione preliminare, attribuendo dei punteggi in base ai requisiti dei candidati. Ad esempio, si assegneranno alcuni punti in base al voto di laurea, oppure in base alle esperienze professionali amministrative o di coordinamento del personale. Per essere ammessi, i candidati dovranno superare il punteggio minimo di 12/25.

Dopo questa selezione, si svolgerà la prova scritta che verterà su vari temi atti a valutare le competenze dei candidati in base alle mansioni. La prova durerà 4 ore e verrà superata da chi otterrà il punteggio minimo di 25/40. I candidati che supereranno la parte scritta verranno convocati anche per i colloqui, che serviranno a valutare le loro attitudini e capacità professionali.

Per candidarsi basterà inviare la domanda via PEC dopo averla datata e firmata. Oppure, per posta raccomandata presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Via della Mercanzia, 2 16124, Genova. Quindi è ufficialmente al via questo nuovo concorso al quale ci si potrà candidare entro e non oltre il 5 giugno 2022.

Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito ufficiale dell’Autorità Di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di Genova.

Lettura consigliata

Previste assunzioni a tempo indeterminato per questi operai con licenza media che dovranno superare soltanto una prova pratica ed un colloquio