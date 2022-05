Non solo condite con panna o yogurt e nella macedonia, usiamo le fragole per preparare 2 dessert e 2 ricette salate

La frutta che possiamo mangiare in primavera ed estate è decisamente più golosa rispetto a quella invernale. Inoltre, offre più varietà. A partile da aprile abbiamo finalmente potuto gustare le fragole, questo squisito frutto dolce e saporito che conquista tutti con il suo sapore inconfondibile e delicato.

Oltre a essere buonissima, la fragola, è preziosa per il nostro organismo, per diversi motivi. Grazie alle vitamine, sali minerali, omega 3 e antiossidanti potrebbe favorire la salute cardiovascolare, dell’intestino e aiuterebbe a controllare i livelli di zucchero nel sangue. Il gusto si sposa principalmente con i piatti dolci, anche se non tutti sanno che potremmo preparare anche delle originali ricette salate.

I classici dolci

Come si può rinunciare a una coppa piena di fragole fresche e panna montata? Che è anche ottima per farcire torte di pan di Spagna o tiramisù alternativi. Mentre chi è attento alle calorie, spesso sostituisce la panna con dello yogurt bianco, magro o intero. Un dolce al cucchiaio da gustare di pomeriggio o dopo cena, davanti un film, in terrazza o per concludere una cena tra amici. Un altro grande classico dove inserire le fragole è la macedonia, arricchita con la frutta di stagione ed anche secca.

Tuttavia, le fragole non sono buone solo condite con panna o yogurt, realizziamo invece questa buonissima torta senza farina. L’elemento principale, oltre 150 gr di fragole a pezzetti, è la ricotta, ne servirà circa 270 gr, insieme a:

4 uova;

200 gr di zucchero;

scorza di limone.

Mescoliamo tutti gli ingredienti in una ciotola, versiamo l’impasto all’interno di uno stampo foderato, inforniamo a 180° C per 40 minuti. Serviamo con una spolverata di zucchero a velo e scaglie di cioccolato fondente.

Se preferiamo un dolce al cucchiaio, più pratico da servire, è molto semplice. Un’idea perfetta per recuperare la pasta frolla o torte e biscotti avanzati da precedenti preparazioni. Facciamo una crema pasticcera o di latte e alterniamo i vari strati aggiungendo la frutta nel bicchiere.

Non solo condite con panna o yogurt e nella macedonia, usiamo le fragole per preparare 2 dessert e 2 ricette salate

Rimarranno tutti a bocca aperta se presenteremo un originale risotto alle fragole. Si prepara il riso in modo classico con soffritto di cipolla. Quindi tostiamolo e sfumiamo con vino, per poi continuare la cottura nel brodo. A metà cottura aggiungiamo dei pezzi di fragola, a piacere anche degli asparagi cotti al vapore, poi serviamo con una foglia di basilico.

Sembrerà strano ma le fragole sarebbero protagoniste ideali di fresche insalate con pomodorini, rucola e insalata verde. Il gusto si abbina bene con pietanze a base di pesce come calamari o tonno. Quindi, perché non servirli insieme come piatto unico per stupire tutti gli invitati.

Lettura consigliata

