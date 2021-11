Scopriamo se queste coppie che si attraggono come calamite, ma costantemente in conflitto, rimarranno insieme o diranno basta

Ognuno di noi ha il suo carattere e non è sempre facile convivere con gli altri. Conciliare, infatti, le opposte esigenze, è, forse, una delle cose più ostiche da fare. La capacità di mediare, di rimanere calmi, di accettare torti, non è da tutti. Forse, quindi, è per questa ragione, che, oggigiorno, le coppie non durano a lungo. Eppure, si dice sempre che gli opposti si attraggono ed è proprio ciò che accade per alcuni segni zodiacali. Scopriamo, dunque, se queste coppie che si attraggono come calamite, ma costantemente in conflitto, rimarranno insieme o diranno basta. Di certo, l’attrazione è importante in una relazione ma non può essere l’unico collante. Di conseguenza alcuni, pur partendo bene, poi si perdono per strada a causa di incomprensioni e incompatibilità. Ma, partiamo dalla disamina delle coppie in costante conflitto, che però si attraggono irresistibilmente per capire che ne sarà di loro.

Partiamo da Leone – Capricorno, che solo apparentemente rappresentano la coppia perfetta. Infatti, il Leone è attratto dalla riservatezza del Capricorno, mentre quest’ultimo è calamitato dalla forza del primo. Tuttavia, finiranno per scontrarsi perché il Capricorno criticherà il Leone, minando la sua autostima e uscirà dalla sua influenza. Altra coppia in guerra è quella rappresentata da Pesci – Gemelli, entrambi riservati e timidi, quindi apparentemente compatibili. Tuttavia, i Gemelli hanno voglia di libertà ed emancipazione, mente i Pesci preferiscono la stabilità. Quindi, non sono destinati a durare a lungo. Passiamo al binomio Sagittario – Capricorno. Anche qui l’incompatibilità è palese perché il primo è mentalmente libero, schietto e spensierato, mentre il secondo rigido, conservatore e soffocante. Questa antinomia alimenta l’attrazione fisica tra i due segni ma crea anche contrasti, provocando l’esplosione di coppia. Quindi, la loro relazione è destinata a diventare noiosa e ad esaurirsi.

Altre coppie di segni in conflitto e attrazione

Altra coppia in forse è quella: Cancro – Bilancia. Il Cancro è un segno che ha bisogno di costanti rassicurazioni ma è anche romantico, invece la Bilancia nasce civetta. Hanno, però, un punto in comune perché sono entrambi molto sensibili ma la Bilancia rivendica un maggior senso di libertà e indipendenza. Sicché, il loro permanere su poli opposti, a lungo andare, determina il prosciugarsi della loro relazione.

