Un mercato non può sempre salire e in un trend sia rialzista che ribassista ci sarà sempre un certo rumore di fondo, ovvero degli alti e bassi fisiologici. Il ritracciamento odierno come va valutato? Inversione ribassista dei mercati o semplice variante del percorso settimanale?

Alle ore 18:49 della giornata di contrattazione del 9 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.035

Eurostoxx Future

4.336,5

Ftse Mib Future

27.300

S&P 500 Index

4.682,33.

Previsione annuale e tendenza si muovono all’antitesi

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 5 novembre.



Quali sono le attese per la settimana in corso?

Minimo fra lunedì e martedì e poi rialzo fino alla giornata di venerdì. Oggi si è assistito a ulteriore debolezza, accentuata a Piazza Affari. Da domani mattina i mercati dovrebbe ripartire al rialzo come da percorso campione settimanale, altrimenti il ribasso potrebbe estendersi fino a martedì prossimo. Non ravvisiamo comunque ipotesi per un ribasso duraturo.

Proiezioni dei prezzi e aree dei minimi/massimi previsti per la settimana dell’8 novembre

Dax Future

15.880/15.995

16.259/16.449

Eurostoxx Future

4.311/4.343

4.418/4.464

Ftse Mib Future

26.275/26.500

28.150/27.390

S&P 500 Index

4.655/4.689

4.767/4.908

Le aree dei minimi dovrebbero essere centrate fra lunedì e martedì, quelle dei massimi nella giornata di venerdì. Al momento, nonostante il ritracciamento odierno, non ravvisiamo variazioni allo scenario ipotizzato.

Inversione ribassista dei mercati o semplice variante del percorso settimanale? I livelli da monitorare

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.908.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.280.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 26.995.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.621.

Quale strategia di investimento consigliata dai nostri Trading Systems?

Continuare a mantenere le operazioni Long aperte martedì 19 ottobre in apertura.

Come si potrebbe presentare la giornata di contrattazione di mercoledì?

Apertura sui minimi (molto probabile sarà un minimo inferiore a quello segnato oggi) e chiusura sui massimi di giornata.