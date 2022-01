Siamo abituati a pensare ai muffin e ai cupcake come esclusivamente dolci. Bellissimi da vedere e una vera esplosione di dolcezza. Ma in realtà si può usare più o meno la stessa ricetta per prepararli con farciture salate. Immaginiamo la faccia dei nostri ospiti quando andremo a servirli all’aperitivo.

Sorprenderli con queste ricette particolari però non basta. Bisogna anche azzeccare il giusto ripieno per fare davvero un figurone. Per non parlare poi della decorazione, alla fine anche l’occhio vuole la sua parte. Oggi vedremo un paio di ricette non solo buonissime ma anche bellissime da vedere.

Soffici e deliziosi questi muffin salati senza lievitazione sono pronti in 20 minuti e stanno già spopolando

Il muffin nasce come variante del plum-cake, ma preparato in pirottini monoporzione. Vediamo prima di tutto come preparare la base che poi potremo farcire a nostro piacimento.

Ingredienti base per 8 muffin grandi:

180 gr di farina 00;

8 gr di lievito istantaneo;

2 uova;

100 ml di olio di semi;

120 ml di panna fresca;

1 cucchiaino di sale.

Procedimento

Setacciamo la farina con il lievito in una ciotola. Aggiungiamo poi 2 uova e mescoliamo con la frusta a mano o lo sbattitore;

Uniamo l’olio di semi e la panna continuando a mescolare a bassa velocità, più il cucchiaino di sale. Se usiamo quello fresco sciogliamolo in un po’ di acqua tiepida e un pizzico di zucchero;

Ora mescoliamo finché il composto non sarà omogeneo e senza grumi. A questo punto è il momento di aggiungere la farcitura.

2 idee per farciture golosissime

La prima è per un muffin alla pizza. Tagliamo a dadini 100 gr di scamorza, uniamo circa 40 gr di passata di pomodoro. Un pizzico di sale e dell’origano o basilico sbriciolato. Versiamo nel composto e trasferiamo nei pirottini. Decoriamo con un po’ di salsa e del basilico.

La seconda è all’amatriciana, rosoliamo prima il guanciale in padella. Abbondiamo pure con le quantità e mettiamo un po’ di peperoncino. Poi mettiamolo nell’impasto con del pecorino grattugiato e un cucchiaio di pomodoro. Decoriamo con una pioggia di pecorino quando sono ancora caldi.

Inforniamo i muffin nei pirottini o nella teglia apposita a 180° gradi in forno statico. Cuociamoli per circa 20 minuti, controllando la cottura dopo questo tempo. Non apriamo mai prima lo sportello altrimenti si sgonfieranno.

Siamo pronti ad assaporarli per cena o anche servirli per un aperitivo in compagnia. Facciamo solo attenzione ad un particolare per evitare che la carta del pirottino resti appiccicata. Proprio come si fa per i cupcake dolci basterà usare il trucco del riso per assorbire l’umidità in eccesso.

Ecco quindi, soffici e deliziosi questi muffin salati senza lievitazione sono pronti in 20 minuti e stanno già spopolando. Queste sono solo alcune idee per i ripieni di questi golosi muffin. Possiamo farcirli con qualsiasi cosa preferiamo e sono un’ottima idea per una ricetta svuota frigo.

