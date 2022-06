Terrazzi e balconi sono delle zone della casa molto utilizzate durante la stagione estiva. A prescindere dalla loro grandezza, è bello starsene seduti all’aperto nel totale relax. Ci sediamo su poltroncine e divanetti, sorseggiando una bibita fresca e ci godiamo il tepore del sole. Proprio perché sono luoghi che viviamo di più, è importante che siano ben puliti e igienizzati come all’interno. A causa delle piogge e della sporcizia portata dal vento si sporcano molto più frequentemente. La polvere si deposita sui vari mobili e il pavimento diventa opaco e pieno di macchie. E il più delle volte non basta passare lo straccio con un po’ di detersivo per pavimenti per farlo tornare splendente. Ecco allora che oggi vedremo cosa utilizzare per sbiancare e pulire alla perfezione anche il terrazzo esterno.

Al posto di aceto, bicarbonato o sapone di Marsiglia usiamo questo detergente naturale portentoso per avere un terrazzo splendente

Se non si vogliono usare detergenti chimici, generalmente si prova sempre con del bicarbonato e un po’ d’aceto. In alternativa, anche il classico sapone di Marsiglia sembra essere una soluzione molto pratica. Ma per rimuovere le macchie più ostinate, queste soluzioni non sembrano essere molto efficaci. Se vogliamo un pavimento del terrazzo davvero splendente usiamo questo detergente naturale fai da te a base di percarbonato di sodio. Questo additivo ecologico si trova in tantissimi detergenti per la pulizia della casa ed è un ottimo agente ossidante. Il percarbonato è davvero un portento per sbiancare naturalmente anche le fughe delle piastrelle. Si tratta di un prodotto naturale, quindi non dovrebbe causare nessun danno, a prescindere dal materiale. Ma in ogni caso è sempre meglio provare su un punto più nascosto per assicurarcene.

Creiamo il nostro detergente fai da te

Oltre al percarbonato di sodio utilizzeremo un altro ingrediente naturale, il caolino o argilla bianca. Facilmente reperibile in erboristeria, questa roccia ridotta in polvere ha moltissimi usi in vari campi. Molto utilizzata in cosmesi, aiuta a sollevare lo sporco da qualsiasi superficie oltre che dal bucato. Ecco perché la utilizzeremo per creare un detergente super efficace per pulire i pavimenti esterni. Mescoliamo 3 cucchiai di percarbonato di sodio e uno di caolino e aggiungiamo 4 litri di acqua tiepida. Passiamo lo straccio sul pavimento, concentrandoci nei punti con lo sporco più incrostato. Dopodiché risciacquiamo ed in un attimo le mattonelle torneranno lucide e splendenti. Possiamo anche aggiungere degli oli essenziali nell’acqua per creare la fragranza desiderata e avere anche il pavimento profumato.

Quindi, al posto di aceto, bicarbonato o sapone di Marsiglia ecco come pulire in modo efficace il pavimento del terrazzo. Finalmente potremo dire addio a sporcizia e macchie che rovinano l’estetica del nostro balcone. Utilizziamo la tecnica dei due secchi per un pavimento davvero brillante e senza aloni o incrostazioni.

