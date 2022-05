Siamo quasi a giugno ed è ora di dare il benvenuto a ghiaccioli e granite. Al sud, già qualcuno comincia a fare colazione con sorbetto al limone e brioche. Ma per quelli che non impazziscono per i toni agrumati e preferiscono la dolcezza di altri frutti, ecco un’idea davvero sfiziosa, che ruberà pochissimo tempo e farà felici anche i più fedeli amanti del sorbetto al limone.

Il rito del sorbetto

Il sorbetto è nato originariamente come intermezzo tra un pasto e l’altro, per rinfrescare la bocca e preparare lo stomaco per le altre portate. Col tempo però si è presa l’abitudine di servire i sorbetti per dessert. La scelta migliore è sempre quella di prepararli con frutta di stagione perché è più gustosa. Abbiamo già visto tutti i vantaggi di consumare frutta e verdura di stagione. Per ottenere la consistenza perfetta per il nostro sorbetto, il segreto è frullare la polpa della frutta! Ma vediamo adesso come preparare un sorbetto all’albicocca da leccarsi i baffi.

Per gli amanti del sorbetto al limone ecco una variante all’albicocca rinfrescante da preparare in 10 minuti senza gelatiera

Per questa ricetta non sarà necessaria la gelatiera. Tutto quello che dobbiamo fare è seguire questi semplici passaggi.

Ingredienti:

600 g di albicocche a pezzi;

200 ml di acqua;

200 g di zucchero;

1 albume.

Procedimento:

Per prima cosa, mettiamo lo zucchero e l’acqua in un pentolino e facciamolo sciogliere per bene. Dopodiché, mettiamolo da parte a raffreddare. Peliamo le albicocche, priviamole del nocciolo e tagliamole a pezzetti. Mettiamole nel frullatore con metà dello sciroppo di zucchero e frulliamo. Aggiungiamo il resto dello sciroppo e diamo una seconda frullata. Trasferiamo il composto ottenuto in un contenitore e riponiamolo in freezer per un’ora e mezza, o finché non avrà cambiato consistenza.

A questo punto possiamo montare l’albume a neve e incorporarlo al nostro composto e riporre di nuovo in freezer. Da questo momento in poi, andrà tirato fuori ogni 40 minuti per essere mescolato, al fine di rompere i cristalli di ghiaccio. Questa operazione andrà fatta per almeno 3 volte, o finché il sorbetto non avrà raggiunto la consistenza desiderata. Una volta soddisfatti del nostro sorbetto, potremo servirlo in bicchierini decorati! Per gli amanti del sorbetto al limone sarà una piacevolissima sorpresa questo sorbetto fresco e dolce all’albicocca. Garantito.

Lettura consigliata

Non la solita crostata alla frutta ma una deliziosa alternativa ai lamponi perfetta per l’estate e facilissima da preparare