Al concorso per agente di polizia locale alle porte di Milano si accede con diploma e lo stipendio si aggira sui 1.700 euro

Sulla Gazzetta Ufficiale continuano ad arrivare concorsi interessanti dagli Enti locali lombardi, specie nell’hinterland milanese. In questa sede prenderemo in esame un nuovo bando il cui estratto è apparso sulla G.U. n. 44 del 3 giugno 2022. Le selezioni riguardano invece Voghera, un Comune di quasi 38.500 abitanti della provincia di Pavia. Questa cittadina dista circa 31 km dal capoluogo di provincia e circa 65 km da Milano.

Il bando del Comune pavese riguarda la copertura di 10 agenti di polizia locale, motociclista, e il concorso è per esami. In particolare, 2 dei posti disponibili sono a favore dei volontari delle FF.AA.

Le assunzioni sono a tempo pieno e indeterminato per 36 ore settimanali. L’inquadramento è quello previsto dal C.C.N.L. del comparto del personale Funzioni Locali del maggio 2018 per la categoria C, classe economica C1. Inoltre vengono riconosciute le indennità di comparto, la 13° mensilità e tutti gli altri emolumenti spettanti.

A stare ai valori minimi tabellari lordi per la posizione economica, la paga lorda dovrebbe aggirarsi sui 1.700 euro circa. Poi vanno aggiunte le altre voci come le indennità, gli straordinari, la tredicesima, etc. A questo punto si può calcolare il netto percepito in busta paga a fine mese.

Sintetizziamo i requisiti chiave di ammissione alle selezioni, divisi tra generali e specifici. Tra i primi rientra l’età, che non deve essere inferiore ai 35 anni e non superare quella dei 35 (cioè non bisogna aver compiuto 36 anni). Poi si richiede la cittadinanza italiana, il pieno godimento dei diritti civili e politici, l’assolvimento dell’eventuale obbligo di leva.

I candidati non devono avere condanne penali pregresse o procedimenti in corso che inibiscano il sorgere di un rapporto di lavoro. Parimenti non bisogna avere impedimenti al rilascio della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, che prevede mansioni con dotazioni di armi. Ancora, non bisogna risultare licenziati, destituiti, allontanati e simili da un precedente impiego pubblico.

Molto ricco di dettagli è il requisito sull’idoneità psicofisica. Il candidato deve possedere una visura 16/10 complessivi (almeno 6/10 nell’occhio che vede meno). Poi è richiesto un senso cromatico e luminoso normale e una funzione uditiva normale. Alla lettera l) dei “Requisiti di ammissione”, infine, vi è un elenco di condizioni patologiche che costituiscono causa di esclusione dal concorso.

Passando ai requisiti specifici, al concorso per agente di polizia locale alle porte di Milano è richiesto un diploma valido per l’iscrizione all’Università. Poi occorre la patente di guida per autoveicoli e motoveicoli di categoria A2 oppure A, oltre alla categoria B. Infine occorre avere una conoscenza di base dell’inglese e dei più comuni applicativi informatici.

In merito alle prove concorsuali

Le domande di partecipazione vanno inoltrate entro il 3 luglio, tramite i servizi online del Comune di Voghera. Sul portale istituzionale è presente anche il link per il modulo di domanda. La partecipazione alle selezioni è subordinata al versamento (solo tramite PagoPa) della tassa di concorso di 10,33 euro.

Se dovessero pervenire più di 100 domande di partecipazione, la selezione potrebbe iniziare da una eventuale prova preselettiva. Le prove concorsuali vere e proprie, invece, vedono anzitutto una prova di tipo fisico/attitudinale/pratico. Seguono una prova scritta a contenuto teorico-pratico e una prova orale.

In chiusura invitiamo i Lettori interessati alle selezioni a prendere visione integrale del bando per tutti i dettagli del caso.

