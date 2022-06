Il pancione di Philippa e le altre mamme vip in attesa, ecco cosa indossano durante la maternità

Parte del fotoromanzo pubblico della propria vita privata, l’annuncio della gravidanza da parte delle mamme vip avviene sempre più spesso a mezzo social. Instagram, innanzitutto, seguito dagli altri canali social di più antica (?) tradizione, come Twitter e, andando ancora più in indietro, Facebook. Così, dalle copertine patinate delle più note riviste glamour italiane e internazionali, il pancione passa al web. Tramite selfie, annunci, apparizioni pubbliche e feste. In vacanza al mare o in montagna. Con o senza il partner.

Pippa

La prima famosa, o aspirante tale, a colpirci è Pippa. La sorella tutto pepe di Kate, duchessa di Cambridge. La ricordiamo alle nozze della sorellina quando, con un abito bianco di Alexander McQueen, pareggiò con la sposa quanto a visibilità. Sorridente, in ottima forma, modaiola, rappresentava la parte più bizzarra dell’aplomb reale. Ambiente in cui si trova un po’ per caso e per uno strano destino, tutto sulle spalle solide della sorellina duchessa. All’epoca era nota alle cronache per la sua vita mondana in linea con la giovane età. Adesso, sul red carpet del Giubileo di Platino scorgiamo un bel pancione. Abito stile impero di colore verde. Simbolo di ecologia e sostenibilità. Sguardo sempre peperino, anche se su un viso un po’ pallido. Così va di scena il pancione di Philippa.

Vip col pancione

Nella nostra classifica delle gestanti superstar rientra la cantante Rihanna, che annuncia la sua gravidanza a fine gennaio. A giudicare dall’abbigliamento è una mamma rock. E per la cantante, ormai al quinto mese di gravidanza, prendiamo in prestito l’aggettivo di Adriano Celentano tempo fa utilizzato per attribuire connotazioni positive a fatti o persone. Rompe la tradizione del vestito stile impero, normalmente il più utilizzato per le gestanti, e veste come le pare. Abiti succinti, jeans, capi sexy e, dove il pancione non entra, lo mostra nudo e crudo. Ben consapevole del paparazzo pronto ad immortalarla.

Il pancione di Philippa e le altre mamme vip in attesa, ecco cosa indossano durante la maternità

Pancia fuori anche per Giovanna Battaglia Engelbert, editor e consulente di moda internazionale. Per lei è la seconda gravidanza e lo comunica via Instagram. Bella la foto che la ritrae al mare in chiaro scuro. Con tanto di pancia in mostra, ovviamente. Ed è dolce attesa anche per la sorella di Chiara Ferragni, Francesca, che è alla sua prima gravidanza. Anche lei percorre la rete e comunica al suo milione e oltre di follower l’attesa del primo bebè. Indossa jeans a pancia scoperta. In sintesi, la scelta delle famose (o aspiranti tali dall’essere «parenti di») è tra l’abitino stile impero e lo stile più rock. Jeans e t-shirt attillata o pancia fuori. E l’ultimo in ordine di apparizione pubblica è il pancione di Philippa.

