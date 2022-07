In estate può sembrare difficile fare sport. Il caldo esagerato fa sudare tantissimo e ogni movimento sembra più faticoso del solito. Oltretutto, ci sentiamo più stanchi e affaticati e questo potrebbe far diminuire la nostra voglia di praticare sport. In realtà, dovremmo sforzarci di fare movimento anche in estate, per mantenere i risultati ottenuti o acquisirne di nuovi.

Per dimagrire, ad esempio, basterebbe anche solo camminare, secondo i consigli degli esperti, in modo efficace. É pur vero, però, che anche camminare potrebbe farci sudare, soprattutto in queste giornate davvero molto calorose. Per eliminare ogni dubbio, e per riuscire a fare sport nonostante il caldo, una soluzione perfetta ci sarebbe. Si tratta di uno sport, fatto a diretto contatto con l’acqua, che aiuterebbe ad allenare tutti i muscoli, e non solo. Per citare solo 3 vantaggi di questo fantastico sport, ci aiuterebbe a perdere peso, a rassodare la pelle, e renderebbe le gambe più leggere.

Aiuterebbe a dimagrire, ridurrebbe la cellulite e migliorerebbe la circolazione quest’ottimo sport che, oltretutto, non farebbe sudare

Goliardicamente si dice sempre che “il nuoto sia uno sport completo”. Oggi noi vogliamo parlare di un diretto gemello del nuoto ma, in qualche modo, più divertente. Si tratta dell’acquagym, ovvero l’attività sportiva praticata direttamente in acqua. In queste giornate così calde, il primo vantaggio dell’acquagym che verrebbe da decantare è proprio il contatto con l’acqua.

L’azione dell’acqua, oltre a fare molto bene alla nostra pelle, ci impedirebbe anche di avvertire il caldo e il sudore fastidioso. Già questo motivo potrebbe bastarci per decidere di provare l’acquagym, ma non è tutto.

Vantaggi per il cuore, per la respirazione, per la pelle, per i muscoli, articolazioni e tanto altro

Descrivere i tanti vantaggi dell’acquagym in poche righe è impresa alquanto ardua. Potremmo iniziare dicendo che, a differenza di altre discipline sportive, questa non sovraccaricherebbe le articolazioni.

L’azione dell’acqua, infatti, permetterebbe di attutire i colpi, proteggendo le articolazioni. Inoltre, aiuterebbe la respirazione e migliorerebbe la circolazione sanguigna, per cui potremmo avvertire le gambe meno pesanti. Fastidio, quest’ultimo, molto comune durante la stagione estiva.

Non dimentichiamo, inoltre, di dire che l’attrito con l’acqua farebbe lavorare ancora di più i muscoli. Così scolpiremmo il nostro fisico, migliorando il generale aspetto della nostra pelle.

Allontanerebbe lo stress e ci renderebbe più felici e rilassati

Aiuterebbe a dimagrire, ridurrebbe la cellulite e migliorerebbe la circolazione l’acquagym, ma i benefici non sarebbero finiti. Come se non bastasse, infatti, il contatto con l’acqua ci farebbe sentire più leggeri, quasi spensierati e meno stressati. Alla fine di una sessione di acquagym, quindi, ci sentiremmo più felici e in pace con noi stessi e con il mondo. Con tutti questi benefici, dovremmo subito correre a provarlo.

