Agirebbero sul colesterolo e sulla salute di cuore e arterie questi frutti saporiti che placano gli attacchi di fame

Non è sempre facile scegliere gli alimenti giusti da portare in tavola. Vorremmo comprare dei cibi sani e salutari, ma siamo anche attratti da quelli zuccherini e golosi.

Quello che decidiamo di mangiare incide sul benessere e sulla salute del nostro organismo. Ecco perché dovremmo scegliere gli alimenti giusti e seguire una dieta equilibrata, ricca di vitamine, minerali e fibre.

Infatti, tutti questi elementi fondamentali potrebbero prevenire delle pericolose malattie e aiutarci a vivere meglio.

Questo non vuol dire però rinunciare al gusto. Ad esempio, chi non prepara i finocchi così si perde un contorno appetitoso perfetto per depurare l’organismo.

Oppure, questa carne altamente digeribile ha pochi grassi ed è una delizia se abbinata ad un contorno di broccoli e olive.

Dei piccoli frutti da mangiare prima dei pasti o come snack

Quindi, informarsi sulle proprietà degli alimenti è fondamentale per capire quali cibi rispettano la nostra salute e non creano complicazioni. Durante la stagione invernale, broccoli, cavolfiori, arance, legumi non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta. Ma ci sono anche dei piccoli frutti, che spesso sono poco considerati, ma che sono un vero e proprio toccasana per la nostra salute. Parliamo delle olive, piccole, saporite e che mangiamo durante l’aperitivo o come snack salato.

Sono i frutti dell’olivo, la pianta Mediterranea per eccellenza. Sono formati da una sottile buccia, dalla polpa e da un nocciolo. Sappiamo tutti che dalla loro lavorazione si ottiene l’olio di oliva, un condimento fondamentale per la nostra alimentazione.

Le olive stuzzicano il palato e sono molto versatili. Ci sono tantissime varietà, che si differenziano per colore, forma e sapore. Possiamo trovarle in commercio intere, denocciolate, in salamoia, sott’olio. Possono essere gustate da sole, oppure sono ottime per dare sapore ad alcuni piatti.

Agirebbero sul colesterolo e sulla salute di cuore e arterie questi frutti saporiti che placano gli attacchi di fame

Le olive sono dei piccolissimi frutti ma, come vedremo nelle prossime righe, sono ricche di proprietà benefiche. Non avremmo mai pensato che potessero contenere omega 3 e omega 6. Parliamo di acidi grassi utili per aumentare il colesterolo buono e diminuire quello cattivo.

A beneficiarne sarebbero le arterie e la salute del cuore. Infatti, aiuterebbero a diminuire il rischio di sviluppare delle gravi patologie, proprio legate al muscolo cardiaco.

Quindi come abbiamo visto, agirebbero sul colesterolo e sulla salute di cuore e arterie questi frutti saporiti che placano gli attacchi di fame.

Ma facciamo molta attenzione, perché le olive potrebbero apportare una quantità eccessiva di sodio, è necessario quindi non consumarne in grandi quantità.