Per tenere lontani i ragni da stanze e terrazze basterebbe questo innocuo ma efficace rimedio naturale.

Quando compare una nuova ragnatela in casa o sul terrazzo, la prima percezione che si ha è di trascuratezza. Anche se la presenza di ragnatele non significa che la casa sia sporca, l’impressione è proprio quella.

Allora si desidera solamente toglierla da lì, per non vederla ogni volta che si alza lo sguardo. Spesso i ragni creano le loro ragnatele anche dietro i mobili e negli spazi più nascosti e in tal caso forse disturbano meno. Ma quando sono in bella vista negli angoli delle stanze o tra le ringhiere di un terrazzo, non si può fare a meno di provare fastidio.

Vediamo come togliere le ragnatele e tenere lontani i ragni con un rimedio naturale innocuo per questi animaletti, ma efficace per non farli tornare.

Quando si forma una ragnatela, per prima cosa bisogna toglierla con l’aiuto di un ragnatore, che permette di raggiungere gli angoli più alti e nascosti. In alternativa, si può avvolgere uno straccio attorno alla base di una scopa o di uno spazzolone. A questo punto, passarlo dove ci sono le ragnatele, pulendo bene anche le loro superfici di appoggio.

Dato che i ragni potrebbero tornare e formare nuovamente la ragnatela, bisogna trovare un modo per tenerli lontani. In commercio ci sono diversi prodotti utili a questo scopo, ma alcuni potrebbero essere troppo aggressivi per i ragni stessi. Per questo, prima di passare ad altri prodotti, si può provare con dei rimedi naturali.

I ragni sono molto sensibili agli odori forti, che sono in grado di tenerli lontani a lungo. Prodotti come il tabacco da pipa sono quindi degli efficaci repellenti naturali.

Altri prodotti dall’odore forte sono alcuni oli essenziali. Tra questi, troviamo il tea tree, con cui si può creare una semplice soluzione spray.

Come creare una soluzione spray per allontanarli senza fargli del male

Per tenere lontani i ragni a lungo ed evitare che creino nuove ragnatele, una soluzione spray naturale a base di tea tree può essere d’aiuto. Basta portare a ebollizione mezzo litro d’acqua e aggiungere 10-15 gocce di olio essenziale di tea tree. Versare la soluzione in un vaporizzatore spray e spruzzarla nelle zone dove in genere si trovano le ragnatele. Se necessario, ripetere l’operazione.

Se le ragnatele si formano in armadi e cassetti, si può pensare di creare dei sacchetti profumati con gli odori che i ragni non tollerano. Molto pratici sono i filtri di tè e tisane per esempio alla menta, che si possono svuotare in sacchetti di tessuto o di tulle. Aggiungere prima qualche goccia di olio essenziale sempre alla menta, oppure al tea tree o all’eucalipto. Questi oli essenziali sono anche tra le migliori essenze rinfrescanti da aggiungere al bucato per renderlo profumatissimo.

