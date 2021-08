Come molti sanno, la Sicilia è una delle regioni italiane in cui il cibo riesce davvero a lasciarci senza parole.

In quest’isola non rischieremo mai di rimanere a stomaco vuoto.

A partire dalle specialità salate come, ad esempio, gli arancini che possiamo trovare di tutti i gusti che ci vengono in mente. Non meno importanti e presenti sono i dolci. La maggior parte di questi vede come protagonista principale la ricotta.

Una ricotta che viene abbinata in modo sopraffino al cioccolato e ad altre creme da leccarsi i baffi. Tutti conosceranno, ad esempio, i cannoli. Certo è che, in Sicilia, rimanere a dieta è praticamente impossibile.

Possiamo provare a non esagerare, ma non possiamo non assaggiare tutte le sue specialità che ci mancheranno al ritorno nelle nostre città.

Il dolce mozzafiato che non possiamo perdere se ci troviamo in questa località siciliana

È pur vero che, in ogni punto di questa regione, le specialità possono variare.

Parliamo oggi di una parte della Sicilia, quella nei pressi di Trapani. Precisamente stiamo parlando di un piccolo borgo ricco di storia e cultura, Erice.

Posta sul monte dal quale prende il nome, gode di panorami mozzafiato, impossibile non rimanerne incantati.

Questo piccolo borgo affascinante è famoso per un dolce tipico a cui non potremo più rinunciare dopo averlo assaggiato. Vediamo perciò insieme qual è il dolce mozzafiato che non possiamo perdere se ci troviamo in questa località siciliana.

Le genovesi di Erice

Stiamo parlando delle genovesi di Erice. Deliziosi dolci di pasta frolla che si sciolgono in bocca, farciti con una crema pasticcera che non riusciremo più a dimenticare dopo il primo morso.

Sempre parlando di pasta frolla, possiamo scoprire insieme anche come realizzare i biscotti con la pasta frolla alla nocciola che fanno impazzire grandi e piccini.

Le genovesi possono essere farcite anche con la ricotta, tipica di quelle zone, o per i più golosi, anche con la nutella.

Prepararle non è difficile. Possiamo cercare di farle in casa, per provare ad imitarle e riprovare cosa significa mangiare un dolce tanto squisito.

Se ci troviamo nel trapanese, una gita in questo piccolo borgo non possiamo evitarla. Organizziamo la nostra vacanza, tenendo lo spazio per questo piccolo borgo incantato in cui possiamo trovare anche sfizi salati di tutti i tipi.

Una cena ad Erice è d’obbligo se ci troviamo in quelle zone.

Possiamo decidere anche di comprare questi dolcetti tipici per gustarli a colazione con una buona tazza di caffè.

La crema pasticcera che rimane leggermente tiepida dentro questo fagottino di pasta frolla così morbida, ci porterà in un’altra dimensione.

Il consiglio è, però, quello di gustarlo sul momento per capire davvero cosa significa aver assaggiato le genovesi di Erice.