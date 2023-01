Olio EVO o acqua di riso per la salute di viso e capelli? Ecco quando usarli e quale preferire

Alcuni prodotti che abbiamo in dispensa e altri che otteniamo dalla cucina sono ottimi rimedi per i problemi del nostro corpo. Approfondiamo 2 esempi che tendiamo a sottovalutare.

Se abbiamo deciso di utilizzare prodotti naturali per la salute del nostro corpo, l’olio EVO è sicuramente uno dei primi a cui pensare. Ricco di nutrienti e dalla consistenza oleosa, rende morbidi e luminosi i nostri capelli dopo un trattamento. Basta scaldarlo a bagnomaria e applicarlo alle punte tenendo i capelli in posa per 30 minuti per nutrirli nella maniera più efficace. Soprattutto in caso di capelli secchi, gli acidi grassi favoriscono l’idratazione. Vitamine A ed E prevengono l’invecchiamento e hanno effetti antiossidanti fondamentali per struttura e resistenza.

L’olio EVO mantiene idratata anche la pelle del viso. Poche gocce utilizzate in maniera costante nei trattamenti serali darebbero effetti sul lungo periodo. La pelle assorbe l’olio immediatamente e ne trae benefici. Le proprietà antiossidanti dell’olio lo rendono idoneo a proteggere la barriera idrolipidica anche dagli agenti esterni come freddo e smog. Il nutrimento è completo.

Olio EVO o acqua di riso? Ricorriamo sempre ai rimedi naturali

Anche l’acqua di riso ci aiuta a trattare i nostri capelli al meglio. Aumenta la loro elasticità e l’inositolo contenuto è un carboidrato che ripara i danni perché rimarrebbe all’interno delle cellule ciliate anche dopo che li rilaviamo. Il modo corretto di utilizzare l’acqua di riso è quello di applicarla dopo lo shampoo. Avendo un pH acido, contrasta gli effetti del sapone e dell’acqua del rubinetto che potrebbero seccarli. I capelli rimarrebbero così lucenti e sani.

Per la pelle del viso possiamo utilizzare un batuffolo di cotone da intingere nell’acqua per passarlo delicatamente. Lasciamo agire per 20 minuti e laviamo prima applicare la crema idratante. La maschera si prepara facilmente. Lasciamo il riso bianco in acqua fredda per qualche ora, quindi scoliamo. Teniamo da parte l’acqua in un contenitore e utilizziamola per nutrire e illuminare la pelle del viso. Quella rimasta può essere conservata in frigo per qualche settimana.

Una scelta che ci porta numerosi benefici

Olio EVO o acqua di riso per i nostri capelli? Sui capelli umidi è meglio utilizzare l’olio EVO. Olio e acqua non si mischiano e l’acqua andrebbe a creare una barriera che l’olio non riuscirebbe a superare. L’olio rimarrebbe all’esterno senza intaccare quello naturale interno del capello. In questo modo renderebbe i capelli morbidi e lucenti senza fare danni. Se applichiamo l’olio EVO sui capelli asciutti verrebbero intaccati i lipidi presenti all’interno che sono essenziali per la loro salute. Consideriamo che oltre a questo il prezzo medio dell’olio era di 9 euro e che la crisi attuale lo sta facendo lievitare.

L’acqua di riso ci fa assolutamente risparmiare e può essere utilizzata come maschera pre-shampoo sui capelli asciutti oltre che al posto del balsamo. Si tratta quindi di rimedi efficaci ma che presentano una differenza nella spesa e nell’applicazione. Facciamo la nostra scelta in base alle esigenze quotidiane, in ogni caso con questi prodotti che hanno molte qualità sarà difficile sbagliare.