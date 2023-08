Affitti di stanze a studenti a meno di 500 euro a Milano e a Roma

Decidere dove vivere quando si lascia la famiglia dipende da tanti fattori tra cui il fatto di essere da soli o in coppia. Questo passo importante lo compiono anche ogni anno molti studenti. Trovare una stanza in grandi città come Roma e Milano a un buon prezzo è difficile. Scopriamo qualche annuncio interessante.

Ci sono momenti della vita in cui è necessario prendere delle decisioni importanti. Quando ci si sposa, ad esempio, si desidera vivere con chi si ama in una casa accogliente, grande o piccola che sia. Si lascia la famiglia anche quando si trova lavoro distanti. Un altro caso riguarda gli studenti. Per vari motivi ogni anno molti giovani cercano un posto dove abitare vicino all’università scelta. Chi ne ha la possibilità compra un monolocale o un bilocale. Nella maggioranza dei casi la ricerca di una stanza a un prezzo modico spesso è difficile.

Affitti di stanze a studenti a meno di 500 euro nel milanese

Con un po’ di pazienza e in anticipo sulla data d’inizio delle lezioni lo studente neodiplomato cerca tra tanti annunci quello giusto. Fortunatamente si possono trovare delle proposte a prezzi interessanti.

Per esempio una camera da letto matrimoniale uso singola sarebbe in affitto a ragazze tra i 18 e i 35 anni a Milano. La stanza si trova in zona Chiesa Rossa ben collegata con varie sedi universitarie. Il costo sarebbe di 400,00 euro mensili. L’alloggio sarà disponibile da settembre 2023. Annuncio con codice 27642263 letto su Idealista.it.

Restando in zona, un posto letto in camera doppia con balcone a 370,00 mensili si affitterebbe a studentesse da ottobre 2023. L’annuncio su Idealista ha come codice 01-SI014.

In zona Stadera-Abbiategrasso sarebbe in affitto una camera singola a ragazzi tra i 23 e i 25 anni. Sono presenti diverse fermate del trasporto pubblico. Il costo mensile dell’alloggio disponibile da settembre 2023 sarebbe di 485,00 euro al mese. Codice di riferimento riportato da Idealista 25855205.

Alcuni annunci riguardanti Roma

Trovare il posto ideale dove vivere e studiare a Roma spendendo poco probabilmente è un’impresa difficile. Si possono trovare annunci di affitti di stanze a studenti a meno di 500 euro se si è disposti a prendere dei mezzi. Ad esempio, in zona Ostia Ponente una stanza singola a Roma potrebbe costare 380,00 euro al mese. Il numero di questa proposta di affitto letta su Immobiliare.it è 30204.

In zona Tiburtina lo stesso sito riporta l’annuncio riguardante una stanza singola. Si richiederebbero 400,00 euro al mese. Codice di riferimento 14348.

Un posto letto a Monteverde sempre a Roma si affitterebbe a 370,00 euro mensili. Il numero dell’annuncio letto su Immobiliare.it è 23198.

Ricordiamo inoltre che in diverse città universitarie ci sarebbe la possibilità di pagare una cifra modesta. Degli anziani ospiterebbero per qualche centinaio di euro degli studenti a patto che questi sbrighino delle commissioni. In cambio di spesa o piccole occupazioni domestiche ragazze e ragazzi fuori sede potrebbero studiare spendendo meno soldi. Uno dei progetti è “Prendi in casa”.

(n.d.r. L’articolo riporta a titolo gratuito informazioni lette su alcuni siti di annunci immobiliari. Non c’è alcun tipo di rapporto nè con i siti indicati e nè con chi ha pubblicato gli annunci.)