In arrivo 100 euro in più sulle pensioni e senza domanda dopo la nuova mozione in Parlamento?

Portare le minime a 1.000 euro al mese è ciò che il Governo sembra intenzionato a fare. Perché era una promessa della campagna elettorale quella di portare a questa soglia i trattamenti minimi INPS. A dire il vero, la promessa era di farlo subito dopo l’insediamento, ma evidentemente le difficoltà economiche dello Stato non lo hanno permesso. In arrivo 100 euro in più sulle pensioni. Vediamo quali sono i termini.

E forse non lo permetteranno nemmeno per il 2024. Ma entro la fine della legislatura la novità potrebbe andare in porto. Nel frattempo si ragiona in step. E dopo quanto fatto nel 2023, probabilmente alcune novità positive per i pensionati arriveranno anche nel 2024.

In arrivo 100 euro in più sulle pensioni 2024, ma una mozione impegna il governo ad arrivare a 1.000 euro

Una mozione parlamentare, che ha ottenuto l’ok a larga maggioranza ed anche da gran parte delle forze di opposizione, impegna il Governo a portare a compimento l’obiettivo dei 1.000 euro di pensione minima. Ma solo ragionando nei termini dell’intera legislatura. Perché il 2024 non potrà portare in dote un aumento così cospicuo delle minime. Ma il fatto che sarebbero in arrivo 100 euro in più sulle pensioni, è frutto di alcune indiscrezioni che parlano di un incremento per step delle pensioni minime, come hanno iniziato a fare i legislatori in questo 2023. Ma non per tutti i pensionati.

Ecco a che punto siamo per gli over 75

Un pò per dare sostegno al potere di acquisto della pensione alla luce del tasso di inflazione, ed un pò per portare davvero le pensioni minime ad essere più dignitose, il Governo non ha lesinato novità nel 2023. Con l’ultima Legge di Bilancio, che è stata la prima del nuovo Esecutivo, per i pensionati a partire da quelli di età almeno pari a 75 anni, è arrivata una rivalutazione extra dei trattamenti.

Le pensioni si indicizzano al tasso di inflazione ogni anno e nel 2023 la pensione minima per gli over 75 è stata portata a 599,82 euro al mese. Quasi 600 euro quindi per molti pensionati. E dopo la mozione relativi ai 1.000 euro già citati, ecco che a gennaio sempre per gli over 75 potrebbe arrivare un altro incremento. In base a questo progetto, ancora ipotetico però, con la Legge di Bilancio 2024 le minime potrebbero salire a 700 euro e quindi ci sarebbero in arrivo 100 euro in più sulle pensioni.

