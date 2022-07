Ritrovare la libertà di viaggiare significa anche ritornare alle vecchie abitudini. Quelle usanze piacevoli che avevamo in famiglia, come andare nello stesso posto sia d’estate che d’inverno. Adesso, nel pieno del caldo, per cercare fresco e relax. Ma, quando arriva l’inverno, nel periodo natalizio, ecco la caccia ai mercatini, con tanto di souvenir e proposte enogastronomiche da leccarsi i baffi. Dopo aver visto assieme proprio un borgo speciale sia d’estate che d’inverno e assolutamente imperdibile, ecco la nostra proposta odierna. Siamo non lontani dal confine austriaco, e, questa zona è ideale sia per chi vuole passare la vacanza estiva al fresco, ma anche per tutti coloro che cercano una montagna alternativa interessante.

Tantissime alternative anche in piena estate

È diventata una consuetudine, assolutamente corretta, cercare i giudizi sul web prima di provare una località che non conosciamo. Vipiteno, provincia di Bolzano, nella bellissima Valle Isarco è la classica meta affascinante sia d’estate che d’inverno. Che ci sia o meno la neve, questa località attira i turisti per una serie infinita di piacevoli sorprese. Spulciando proprio sul web, anche in piena estate, i turisti che frequentano Vipiteno, consigliano passeggiate ed escursioni, chiese e musei, torri e palazzi. Questa amena meta, che piace tanto ai giovani, ma anche alle famiglie, propone relax e divertimento assieme, sia di giorno che di notte.

Affascinante e suggestiva d’inverno questa meta potrebbe stupire i visitatori anche d’estate grazie alle sue proposte enogastronomiche e vinicole

Strangolapreti e canederli, ma anche salumi e formaggi locali, assieme ai pregevoli vini dei vigneti nella zona, allieteranno la presenza del turista a Vipiteno. Bellissimi anche i negozi locali, che non vendono solo pregevole artigianato, ma specialità regionali da portare a casa e gustare tutto l’anno.

Le origini

Vipiteno deve il suo nome originale probabilmente a un insediamento militare romano, che si chiamava Vibidina. A dimostrazione che la zona ricopriva interesse strategico già nell’antichità. Addirittura, qualche storico ipotizza la presenza etrusca nella zona. Prenotare a Vipiteno e in tutte le località vicine non sarà assolutamente un problema per la ricchezza di sistemazioni a disposizione. Prezzi per tutte le tasche, come alberghi e affittacamere, locande e bed and breakfast. Affascinante e suggestiva d’inverno questa meta potrebbe rivelarsi una bellissima sorpresa anche in questo periodo dell’anno.

