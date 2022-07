I pavimenti sono tra le zone più sporche di casa. Infatti il continuo passeggio a cui sono sottoposti, spesso fatto anche con le scarpe che utilizziamo in strada, le rendono tra le superfici più ricche di germi e batteri.

I pavimenti, dato il loro uso frequentissimo, sono sempre esposti a qualsivoglia intemperia. A partire dalle gocce d’acqua che involontariamente cadono, sporcandolo, ad una suola di scarpa sporca, oppure per la presenza di animali domestici e bambini, briciole di cibo. Tutti fattori quotidiani che influenzano la pulizia dei pavimenti stessi.

Per pavimenti interni ed esterni sempre puliti, lucidi e profumati basta questo prodotto economico utile anche per non rovinare il gres porcellanato

Ma allora come fare per tenerli sempre puliti e profumati e soprattutto senza aloni?

Lavare e pulire accuratamente i pavimenti richiede tempo, l’uso di prodotti e forza lavoro. A tal proposito, per semplificare il lavoro potremmo utilizzare un prodotto facilmente reperibile e acquistabile al supermercato, il sapone di Marsiglia.

È un prodotto in grado di garantire una pulizia profonda e del tutto naturale, perché sgrassa, lucida e pulisce a fondo le superfici. Da utilizzare solido, liquido o in scaglie sciolte in acqua calda, è in grado di rimuovere ogni residuo di sporco.

Come pulire i pavimenti

I pavimenti da poter trattare con questo tipo di sapone sono il cotto, le piastrelle e il legno. Basterà acquistarlo già liquido e diluirlo nell’acqua per lavare i pavimenti, oppure utilizzarlo in scaglie lasciandolo sciogliere nell’acqua di lavaggio. Se si preferisce potenziarne le azioni, è possibile aggiungere al composto un cucchiaino di bicarbonato di sodio.

Il gres porcellanato

Per la pulizia del gres porcellanato è meglio non fare azzardi, ma acquistare un prodotto appositamente formulato per questo tipo di materiale e che si adatti anche agli altri pavimenti. Tali prodotti sono facilmente acquistabili al supermercato.

Ebbene, per pavimenti interni ed esterni sempre puliti, lucidi e profumati basterà munirsi di tale prodotto. Una scelta sana, ecologica e che salvaguarda l’ambiente in quanto biodegradabile. Un prodotto multiuso che può essere utilizzato per svariate faccende domestiche.

Come utilizzare il sapone di Marsiglia su tutte le superfici

Per una pulizia efficace sarà sufficiente scogliere il sapone di Marsiglia per un corrispettivo di 3 cucchiai di scaglie, o 1 misurino da 50 ml di prodotto liquido, in un litro di acqua distillata. Sarà perfetto da vaporizzare su tutte le superfici che necessitano di essere pulite ed igienizzate. È un prodotto adatto anche per la pulizia delle piastrelle, delle fughe e delle stoviglie.

Tornerà utile anche per sbiancare l’argento, per disinfettare capi e stoviglie, per la pulizia dei pennelli del make up, ma anche per allontanare le formiche da casa.

Un prodotto davvero unico che non può mancare nel bagno di casa.

Lettura consigliata

Per vetri puliti e brillanti senza aloni e per evitare il calcare nella doccia basta questo veloce trucchetto e un prodotto economico